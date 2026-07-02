Найдорожчий серійний Porsche оцінили у 6 мільйонів доларів

На аукціон RM Sotheby's виставили один із найрідкісніших серійних суперкарів Porsche — Porsche 959 Sport 1989 року випуску. Автомобіль оцінили у 5–6 млн доларів, що робить його одним із найдорожчих екземплярів моделі, коли-небудь запропонованих на відкритих торгах. Про це пише topgir.com.ua.

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Porsche 959 Sport є полегшеною та більш екстремальною версією моделі 959 Komfort. Заради зниження маси автомобіль отримав спортивну підвіску замість адаптивної, каркас безпеки, чотириточкові ремені безпеки, тканинне оздоблення салону та був позбавлений частини обладнання, відповідального за комфорт. Завдяки цьому вага суперкара зменшилася приблизно на 100 кг.

Характеристики Porsche 959 Sport

Автомобіль оснащений 2,85-літровим шестициліндровим двигуном із двома турбокомпресорами, потужність якого становить 508 к.с.

Усього з 1986 по 1989 рік Porsche випустила 292 автомобілі моделі 959, із яких лише 29 були виконані у версії Sport. Саме така обмежена серія зробила модифікацію однією з найбажаніших серед колекціонерів.

Історія автомобіля

На торги виставлено екземпляр із заводським номером шасі 5013. Це один із 11 Porsche 959 Sport, пофарбованих у колір Grand Prix White, а також один із двох відомих автомобілів цієї версії, які ще на заводі були оснащені кондиціонером.

Спочатку суперкар поставили до Південної Кореї. У 2007 році його придбав колишній пілот Формули-1 Нік Хайдфельд. За його замовленням підрозділ Porsche Classic провів повне технічне відновлення автомобіля, яке завершилося у 2021 році. Вартість робіт склала майже 115 тис. євро.

Наразі автомобіль має лише трьох власників за всю історію експлуатації та пробіг 4 788 км. Він зберіг оригінальний двигун, комплект документації, інструментів і сервісних матеріалів, а також перебуває у максимально автентичному стані.

У чому його цінність

Поєднання надзвичайно обмеженого тиражу, мінімального пробігу, прозорої історії володіння та професійної реставрації стало підставою для оцінки автомобіля у 5–6 млн доларів. Якщо суперкар буде проданий за верхньою межею оцінки, він стане одним із найдорожчих Porsche 959, реалізованих на відкритому аукціоні.