Porsche показала гоночний 911 GT4 R за майже 400 тисяч доларів

Компанія Porsche офіційно представила новий гоночний автомобіль 911 GT4 R, створений для міжнародних перегонів класу GT4. Новинка стала знаковою для виробника, адже вперше з 2016 року гоночний автомобіль цього класу побудований на платформі Porsche 911, а не Cayman. Про це повідомляє Carscoops.

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Новий Porsche 911 GT4 R прийде на зміну моделі 718 Cayman GT4 Clubsport, тираж якої з моменту дебюту перевищив 1500 екземплярів. У компанії стверджують, що новинка забезпечує ще кращі результати на гоночних трасах.

Атмосферний двигун від Porsche 911 GT3

Автомобіль оснащений 4,0-літровим атмосферним шестициліндровим опозитним двигуном, який використовують і в дорожньому Porsche 911 GT3.

Максимальна потужність силового агрегату становить 513 к.с., а крутний момент — 469 Нм. Водночас у більшості гоночних серій автомобіль виступатиме відповідно до правил Balance of Performance (BoP), тому заводська конфігурація передбачає використання рестриктора повітря, який обмежує потужність до 424 к.с.

Двигун поєднано із шестиступеневою секвентальною коробкою передач та чотиридисковим гоночним зчепленням. Привід традиційно здійснюється на задню вісь.

Нова аеродинаміка та компоненти з карбону

Однією з головних особливостей Porsche 911 GT4 R стала повністю переглянута аеродинаміка.

Автомобіль отримав велике заднє антикрило з можливістю регулювання у 11 положеннях, що дозволяє адаптувати рівень притискної сили під особливості конкретної траси.

Підвіска також розроблена з урахуванням вимог професійного автоспорту. Вона оснащена двоступенево регульованими амортизаторами та трьома варіантами жорсткості пружин.

Для зменшення маси інженери широко використали карбон. Із цього матеріалу виготовлено двері, кришку моторного відсіку та окремі елементи аеродинамічного обвісу.

Орієнтація на професійні чемпіонати

У салоні встановлено цифрову панель приладів діагоналлю 10,3 дюйма та інтегровану систему запису телеметрії, що дає змогу аналізувати параметри автомобіля під час заїздів.

Porsche планує використовувати новий 911 GT4 R у серіях IMSA Michelin Pilot Challenge та SRO Pirelli GT4 America. Крім того, модель допущена до участі в низці інших міжнародних перегонових чемпіонатів класу GT4.

Базова вартість Porsche 911 GT4 R на ринку США становить від 375 тис. доларів, або приблизно 15,7 млн грн. Завдяки опціям вона може бути збільшена.

Чому це важлива прем'єра

Перехід від середньомоторної платформи Cayman до класичної задньомоторної архітектури 911 став однією з найсуттєвіших змін у лінійці клієнтських гоночних автомобілів Porsche за останні роки.

Водночас використання двигуна від 911 GT3, модернізованої аеродинаміки та розширених можливостей налаштування підвіски має зробити нову модель більш конкурентоспроможною у міжнародних серіях GT4.