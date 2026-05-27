Колекційний Porsche Cayenne Turbo S продають за ціною електричного побратима

Porsche Cayenne Turbo S
У Києві виставили на продаж рідкісний Porsche Cayenne Turbo S першого покоління у майже заводському стані. За 20-річний кросовер із пробігом лише 1 тис. км продавець просить 120 тисяч доларів, пише topgir.com.ua.
Оголошення з’явилося на AUTO.RIA. Згідно з описом, автомобіль пройшов митне оформлення в Україні 17 квітня 2026 року та раніше перебував у приватній колекції.
Колекційний Cayenne із мінімальним пробігом
Автомобіль зберіг оригінальний зовнішній вигляд і заводський салон у світлому шкіряному оздобленні. Судячи зі світлин, кросовер оснащений фірмовими 20-дюймовими дисками, спортивними сидіннями та декоративними вставками з дерева.
Під капотом встановлений 4,5-літровий бензиновий V8 twin-turbo потужністю 521 к.с. і 720 Нм крутного моменту. Двигун працює разом із 6-ступеневою автоматичною коробкою передач та системою повного приводу AWD.
До 100 км/год Porsche Cayenne Turbo S прискорюється приблизно за 5,2 секунди, а максимальна швидкість сягає 270 км/год.
Найпотужніший Cayenne свого часу
На момент дебюту Turbo S була найпотужнішою модифікацією першого покоління Cayenne. Кросовер побудований на платформі 955 та отримав розширене оснащення, зокрема:
- Пневматичну підвіску
- Адаптивні амортизатори
- Потужну гальмівну систему
- Спортивний аеродинамічний пакет
У салоні встановлені електрорегулювання сидінь, преміальна аудіосистема, багатозонний клімат-контроль та мультимедійна система з навігацією.
Ціна як у електричного Cayenne
Через мінімальний пробіг і колекційний статус продавець оцінив автомобіль значно дорожче за звичайні Cayenne тих років. Фактично вартість цього екземпляра співставна з ціною нового базового Porsche Cayenne Electric.
Поява такого Porsche Cayenne Turbo S в Україні є рідкістю, адже більшість подібних кросоверів давно мають значні пробіги та втратили оригінальний стан.