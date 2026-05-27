Колекційний Porsche Cayenne Turbo S продають за ціною електричного побратима

У Києві виставили на продаж рідкісний Porsche Cayenne Turbo S першого покоління у майже заводському стані. За 20-річний кросовер із пробігом лише 1 тис. км продавець просить 120 тисяч доларів, пише topgir.com.ua.

Читайте також: Справжній "аналоговий" Porsche 911 продають за 2,5 мільйона доларів

Оголошення з’явилося на AUTO.RIA. Згідно з описом, автомобіль пройшов митне оформлення в Україні 17 квітня 2026 року та раніше перебував у приватній колекції.

Колекційний Cayenne із мінімальним пробігом

Автомобіль зберіг оригінальний зовнішній вигляд і заводський салон у світлому шкіряному оздобленні. Судячи зі світлин, кросовер оснащений фірмовими 20-дюймовими дисками, спортивними сидіннями та декоративними вставками з дерева.

Під капотом встановлений 4,5-літровий бензиновий V8 twin-turbo потужністю 521 к.с. і 720 Нм крутного моменту. Двигун працює разом із 6-ступеневою автоматичною коробкою передач та системою повного приводу AWD.

До 100 км/год Porsche Cayenne Turbo S прискорюється приблизно за 5,2 секунди, а максимальна швидкість сягає 270 км/год.

Найпотужніший Cayenne свого часу

На момент дебюту Turbo S була найпотужнішою модифікацією першого покоління Cayenne. Кросовер побудований на платформі 955 та отримав розширене оснащення, зокрема:

Пневматичну підвіску

Адаптивні амортизатори

Потужну гальмівну систему

Спортивний аеродинамічний пакет

У салоні встановлені електрорегулювання сидінь, преміальна аудіосистема, багатозонний клімат-контроль та мультимедійна система з навігацією.

Ціна як у електричного Cayenne

Через мінімальний пробіг і колекційний статус продавець оцінив автомобіль значно дорожче за звичайні Cayenne тих років. Фактично вартість цього екземпляра співставна з ціною нового базового Porsche Cayenne Electric.

Поява такого Porsche Cayenne Turbo S в Україні є рідкістю, адже більшість подібних кросоверів давно мають значні пробіги та втратили оригінальний стан.