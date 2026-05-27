Коллекционный Porsche Cayenne Turbo S продают по цене электрического собрата

В Киеве выставили на продажу редкий Porsche Cayenne Turbo S первого поколения в почти заводском состоянии. За 20-летний кроссовер с пробегом всего 1 тыс. км продавец просит 120 тысяч долларов, пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Настоящий "аналоговый" Porsche 911 продают за 2,5 миллиона долларов

Объявление появилось на AUTO.RIA. Согласно описанию, автомобиль прошел таможенное оформление в Украине 17 апреля 2026 года и ранее находился в частной коллекции.

Коллекционный Cayenne с минимальным пробегом

Автомобиль сохранил оригинальный внешний вид и заводской салон в светлой кожаной отделке. Судя по фотографиям, кроссовер оснащен фирменными 20-дюймовыми дисками, спортивными сиденьями и декоративными вставками из дерева.

Под капотом установлен 4,5-литровый бензиновый V8 twin-turbo мощностью 521 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода AWD.

До 100 км/ч Porsche Cayenne Turbo S ускоряется примерно за 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 270 км/ч.

Самый мощный Cayenne в свое время

На момент дебюта Turbo S была самой мощной модификацией первого поколения Cayenne. Кроссовер построен на платформе 955 и получил расширенное оснащение, в частности:

Пневматическую подвеску

Адаптивные амортизаторы

Мощную тормозную систему

Спортивный аэродинамический пакет

В салоне установлены электрорегулировки сидений, премиальная аудиосистема, многозонный климат-контроль и мультимедийная система с навигацией.

Цена как у электрического Cayenne

Из-за минимального пробега и коллекционного статуса продавец оценил автомобиль значительно дороже обычных Cayenne тех лет. Фактически стоимость этого экземпляра сопоставима с ценой нового базового Porsche Cayenne Electric.

Появление такого Porsche Cayenne Turbo S в Украине является редкостью, ведь большинство подобных кроссоверов давно имеют значительные пробеги и потеряли оригинальное состояние.