Самый дорогой серийный Porsche оценили в 6 миллионов долларов

На аукцион RM Sotheby's выставили один из самых редких серийных суперкаров Porsche – Porsche 959 Sport 1989 года выпуска. Автомобиль оценили в 5–––6 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих экземпляров этой модели, когда-либо выставленных на открытые торги. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Porsche 959 Sport – это облегченная и более экстремальная версия модели 959 Komfort. Для снижения массы автомобиль получил спортивную подвеску вместо адаптивной, каркас безопасности, четырехточечные ремни безопасности, тканевую отделку салона и был лишен части оборудования, отвечающего за комфорт. Благодаря этому вес суперкара уменьшился примерно на 100 кг.

Характеристики Porsche 959 Sport

Автомобиль оснащен 2,85-литровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбокомпрессорами, мощность которого составляет 508 л.с.

Всего с 1986 по 1989 год Porsche выпустила 292 автомобиля модели 959, из которых лишь 29 были выполнены в версии Sport. Именно такая ограниченная серия сделала эту модификацию одной из самых желанных среди коллекционеров.

История автомобиля

На торги выставлен экземпляр с заводским номером шасси 5013. Это один из 11 Porsche 959 Sport, окрашенных в цвет Grand Prix White, а также один из двух известных автомобилей этой версии, которые еще на заводе были оснащены кондиционером.

Изначально суперкар был поставлен в Южную Корею. В 2007 году его приобрел бывший пилот «Формулы-1» Ник Хайдфельд. По его заказу подразделение Porsche Classic провело полную техническую реставрацию автомобиля, которая завершилась в 2021 году. Стоимость работ составила почти 115 тыс. евро.

На данный момент у автомобиля всего три владельца за всю историю эксплуатации и пробег 4 788 км. Он сохранил оригинальный двигатель, комплект документации, инструментов и сервисных материалов, а также находится в максимально аутентичном состоянии.

В чем его ценность

Сочетание чрезвычайно ограниченного тиража, минимального пробега, прозрачной истории владения и профессиональной реставрации стало основанием для оценки автомобиля в 5–6 млн долларов. Если суперкар будет продан по верхней границе оценки, он станет одним из самых дорогих Porsche 959, реализованных на открытом аукционе.