Найміцнішу Toyota Land Cruiser продають у Харкові за шалені гроші

У Харкові на продаж виставили Toyota Land Cruiser 105 2004 року випуску з пробігом лише 44 тис. км. За легендарний рамний позашляховик продавець просить 26 999 доларів, пише topgir.com.ua.

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Згідно з інформацією оголошення, автомобіль мав одного власника. Остання реєстраційна операція відбулася у червні 2023 року та була пов’язана з переоформленням за договором купівлі-продажу.

Продавець стверджує, що позашляховик має пробіг близько 44 тис. км. За його словами, автомобіль не використовувався для полювання, риболовлі чи складного бездоріжжя.

Також зазначається, що більшу частину часу Land Cruiser перебував у гаражному зберіганні. Однією з ознак мінімальної експлуатації власник називає відсутність газобалонного обладнання.

Технічний стан автомобіля описується як максимально наближений до нового. При цьому продавець наголошує, що технічна частина залишилася оригінальною для моделі Land Cruiser 105.

Характеристики Toyota Land Cruiser 105

Позашляховик комплектується атмосферним бензиновим двигуном Toyota 1FZ об’ємом 4,5 літра. Це рядний шестициліндровий агрегат, який працює в парі з механічною коробкою передач.

Однією з головних особливостей моделі є передній нерозрізний міст, який відрізняє Land Cruiser 105 від Land Cruiser 100 та забезпечує високу витривалість під час експлуатації у складних умовах.

Втручання в конструкцію

Водночас власник повідомляє, що кузов автомобіля був замінений на кузов від Land Cruiser 100. Причиною такого рішення стало те, що оригінальний кузов позашляховика із заводу мав броньоване виконання. При цьому всі основні вузли та агрегати, за словами продавця, залишилися штатними для Land Cruiser 105.

Завдяки поєднанню невеликого пробігу та оригінальної технічної конфігурації цей екземпляр є одним із найбільш збережених Toyota Land Cruiser 105, представлених нині на українському ринку. Однак заміна кузова робить його не таким вже й цінним екземпляром. Прайс у 27 тисяч доларів виглядає завищеним.