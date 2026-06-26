Самый прочный Toyota Land Cruiser продают в Харькове за баснословные деньги

В Харькове выставили на продажу Toyota Land Cruiser 105 2004 года выпуска с пробегом всего 44 тыс. км. За легендарный рамный внедорожник продавец просит 26 999 долларов, пишет topgir.com.ua.

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Согласно информации в объявлении, у автомобиля был один владелец. Последняя регистрационная операция состоялась в июне 2023 года и была связана с переоформлением по договору купли-продажи.

Продавец утверждает, что пробег внедорожника составляет около 44 тыс. км. По его словам, автомобиль не использовался для охоты, рыбалки или езды по сложному бездорожью.

Также отмечается, что большую часть времени Land Cruiser находился на хранении в гараже. Одним из признаков минимальной эксплуатации владелец называет отсутствие газобаллонного оборудования.

Техническое состояние автомобиля описывается как максимально приближенное к новому. При этом продавец подчеркивает, что техническая часть осталась оригинальной для модели Land Cruiser 105.

Характеристики Toyota Land Cruiser 105

Внедорожник комплектуется атмосферным бензиновым двигателем Toyota 1FZ объемом 4,5 литра. Это рядный шестицилиндровый агрегат, работающий в паре с механической коробкой передач.

Одной из главных особенностей модели является передний неразрезанный мост, который отличает Land Cruiser 105 от Land Cruiser 100 и обеспечивает высокую выносливость при эксплуатации в сложных условиях.

Изменения в конструкции

В то же время владелец сообщает, что кузов автомобиля был заменен на кузов от Land Cruiser 100. Причиной такого решения стало то, что оригинальный кузов внедорожника с завода имел бронированное исполнение. При этом все основные узлы и агрегаты, по словам продавца, остались штатными для Land Cruiser 105.

Благодаря сочетанию небольшого пробега и оригинальной технической конфигурации этот экземпляр является одним из наиболее хорошо сохранившихся Toyota Land Cruiser 105, представленных в настоящее время на украинском рынке. Однако замена кузова делает его не таким уж ценным экземпляром. Цена в 27 тысяч долларов представляется завышенной.