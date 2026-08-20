Найпопулярніші нові авто у приватному та корпоративному сегментах

Renault Duster залишається найпопулярнішим корпоративним авто в Україні
За даними Укравтопрому, 59% нових легковиків у липні придбали фізичні особи, тоді як на юридичних осіб припало 41% продажів.
При цьому результати двох сегментів помітно відрізнялися від минулорічних. Продажі нових авто приватним клієнтам у порівнянні з липнем 2025 року скоротилися на 19%, тоді як корпоративні продажі, навпаки, зросли на 6%.
Які авто обирали приватні покупці
Серед приватних клієнтів найбільшим попитом користувалися кросовери та позашляховики. До п'ятірки лідерів увійшли:
- Toyota RAV4 — 278 авто;
- Hyundai Tucson — 199 авто;
- Skoda Kodiaq — 150 авто;
- Mazda CX-5 — 140 авто;
- Volkswagen Touareg — 128 авто.
Найпопулярнішою моделлю серед приватних покупців став Toyota RAV4 — його придбали 278 українців.
Найпопулярніші авто у корпоративному сегменті
Юридичні особи у липні частіше обирали практичні моделі, які можуть використовуватися як службовий транспорт або автомобілі для корпоративних автопарків.
ТОП-5 моделей виглядає так:
- Renault Duster — 218 авто;
- Skoda Octavia — 156 авто;
- Skoda Kodiaq — 109 авто;
- Toyota Yaris Cross — 104 авто;
- Volkswagen Touareg — 84 авто.
Таким чином, уподобання приватних і корпоративних покупців дещо відрізняються. Фізичні особи найчастіше обирали Toyota RAV4 та Hyundai Tucson, тоді як серед юридичних осіб лідером став Renault Duster.
Водночас корпоративний сегмент зараз виглядає сильніше за приватний: його продажі за рік зросли на 6%, тоді як попит з боку приватних покупців скоротився майже на п'яту частину.