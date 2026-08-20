Найпопулярніші нові авто у приватному та корпоративному сегментах

За даними Укравтопрому, 59% нових легковиків у липні придбали фізичні особи, тоді як на юридичних осіб припало 41% продажів.

При цьому результати двох сегментів помітно відрізнялися від минулорічних. Продажі нових авто приватним клієнтам у порівнянні з липнем 2025 року скоротилися на 19%, тоді як корпоративні продажі, навпаки, зросли на 6%.

Які авто обирали приватні покупці

Серед приватних клієнтів найбільшим попитом користувалися кросовери та позашляховики. До п'ятірки лідерів увійшли:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Toyota RAV4 — 278 авто; Hyundai Tucson — 199 авто; Skoda Kodiaq — 150 авто; Mazda CX-5 — 140 авто; Volkswagen Touareg — 128 авто.

Найпопулярнішою моделлю серед приватних покупців став Toyota RAV4 — його придбали 278 українців.

Найпопулярніші авто у корпоративному сегменті

Юридичні особи у липні частіше обирали практичні моделі, які можуть використовуватися як службовий транспорт або автомобілі для корпоративних автопарків.

ТОП-5 моделей виглядає так:

Renault Duster — 218 авто; Skoda Octavia — 156 авто; Skoda Kodiaq — 109 авто; Toyota Yaris Cross — 104 авто; Volkswagen Touareg — 84 авто.

Таким чином, уподобання приватних і корпоративних покупців дещо відрізняються. Фізичні особи найчастіше обирали Toyota RAV4 та Hyundai Tucson, тоді як серед юридичних осіб лідером став Renault Duster.

Водночас корпоративний сегмент зараз виглядає сильніше за приватний: його продажі за рік зросли на 6%, тоді як попит з боку приватних покупців скоротився майже на п'яту частину.