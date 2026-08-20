Самые новые авто в частном и корпоративном сегментах

По данным Укравтопром, 59% новых легковых автомобилей в июле приобрели физические лица, тогда как на юридических лиц пришлось 41% продаж.

При этом результаты двух сегментов заметно отличались от прошлогодних. Продажи новых авто частным клиентам по сравнению с июлем 2025 г. сократились на 19%, тогда как корпоративные продажи, наоборот, выросли на 6%.

Какие авто выбирали частные покупатели

Среди частных клиентов наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники. В пятерку лидеров вошли:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Toyota RAV4 – 278 авто.; Hyundai Tucson – 199 авто.; Skoda Kodiaq – 150 авто.; Mazda CX-5 - 140 авто.; Volkswagen Touareg - 128 авто.

Самой популярной моделью среди частных покупателей стал Toyota RAV4 – его приобрели 278 украинцев.

Самые популярные авто в корпоративном сегменте

Юридические лица в июле чаще выбирали практические модели, которые могут использоваться как служебный транспорт или автомобили для корпоративных автопарков.

ТОП-5 моделей выглядит так:

Renault Duster – 218 авто.; Skoda Octavia – 156 авто; Skoda Kodiaq – 109 авто.; Toyota Yaris Cross - 104 авто.; Volkswagen Touareg - 84 авто.

Таким образом, предпочтения частных и корпоративных покупателей несколько отличаются. Физические лица чаще всего выбирали Toyota RAV4 и Hyundai Tucson, в то время как среди юридических лиц лидером стал Renault Duster.

В то же время корпоративный сегмент сейчас выглядит сильнее частного: его продажи за год выросли на 6%, тогда как спрос со стороны частных покупателей сократился почти на пятую часть.