Самые новые авто в частном и корпоративном сегментах

Renault Duster остается самым популярным корпоративным авто в Украине
По данным Укравтопром, 59% новых легковых автомобилей в июле приобрели физические лица, тогда как на юридических лиц пришлось 41% продаж.
При этом результаты двух сегментов заметно отличались от прошлогодних. Продажи новых авто частным клиентам по сравнению с июлем 2025 г. сократились на 19%, тогда как корпоративные продажи, наоборот, выросли на 6%.
Какие авто выбирали частные покупатели
Среди частных клиентов наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники. В пятерку лидеров вошли:
- Toyota RAV4 – 278 авто.;
- Hyundai Tucson – 199 авто.;
- Skoda Kodiaq – 150 авто.;
- Mazda CX-5 - 140 авто.;
- Volkswagen Touareg - 128 авто.
Самой популярной моделью среди частных покупателей стал Toyota RAV4 – его приобрели 278 украинцев.
Самые популярные авто в корпоративном сегменте
Юридические лица в июле чаще выбирали практические модели, которые могут использоваться как служебный транспорт или автомобили для корпоративных автопарков.
ТОП-5 моделей выглядит так:
- Renault Duster – 218 авто.;
- Skoda Octavia – 156 авто;
- Skoda Kodiaq – 109 авто.;
- Toyota Yaris Cross - 104 авто.;
- Volkswagen Touareg - 84 авто.
Таким образом, предпочтения частных и корпоративных покупателей несколько отличаются. Физические лица чаще всего выбирали Toyota RAV4 и Hyundai Tucson, в то время как среди юридических лиц лидером стал Renault Duster.
В то же время корпоративный сегмент сейчас выглядит сильнее частного: его продажи за год выросли на 6%, тогда как спрос со стороны частных покупателей сократился почти на пятую часть.