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Названо найпопулярніші нові авто у світі в 2026 році: названо ТОП-10 моделей

Попит на електромобілі збільшується, а традиційні моделі які довгий час були лідерами рейтингу – втрачають позиції.
Найпопулярніші нові авто світу 2026

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo28 вересня, 15:50
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За підсумками січня–серпня 2026 року у світі продали 55,03 млн нових легкових автомобілів. За даними Focus2move, на які посилається Укравтопром глобальний авторинок за цей період скоротився на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Попри загальне зниження продажів, окремі моделі продовжують нарощувати попит. Це показує, що результати дедалі більше залежать від популярності та конкурентоспроможності конкретних автомобілів.

Які авто найкраще продаються у світі

До першої десятки найбільш продаваних моделей за січень–серпень 2026 року увійшли:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  1. Tesla Model Y — продажі зросли на 9,6%;
  2. Toyota Corolla — -3,0%;
  3. Ford F-Series — -7,6%;
  4. Toyota RAV4 — -25,2%;
  5. Honda CR-V — -1,3%;
  6. Chevrolet Silverado — -3,1%;
  7. Toyota Camry — +3,1%;
  8. Hyundai Tucson — +1,3%;
  9. Kia Sportage — +1,4%;
  10. Volkswagen Tiguan — +6,2%.

Найбільше серед моделей першої десятки зросли продажі Tesla Model Y — на 9,6%. Також позитивну динаміку продемонстрували Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Hyundai Tucson (+1,3%) та Kia Sportage (+1,4%).

Водночас найбільше скоротилися продажі Toyota RAV4 — на 25,2%. У мінусі також опинилися Ford F-Series (-7,6%), Chevrolet Silverado (-3,1%), Toyota Corolla (-3,0%) та Honda CR-V (-1,3%).

Таким чином, попри падіння світових продажів нових легковиків, половина моделей із ТОП-10 у 2026 році демонструє позитивну динаміку.

#Автобізнес #Новини
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