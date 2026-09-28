Названо найпопулярніші нові авто у світі в 2026 році: названо ТОП-10 моделей

Tesla Model Y
За підсумками січня–серпня 2026 року у світі продали 55,03 млн нових легкових автомобілів. За даними Focus2move, на які посилається Укравтопром глобальний авторинок за цей період скоротився на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Попри загальне зниження продажів, окремі моделі продовжують нарощувати попит. Це показує, що результати дедалі більше залежать від популярності та конкурентоспроможності конкретних автомобілів.
Які авто найкраще продаються у світі
До першої десятки найбільш продаваних моделей за січень–серпень 2026 року увійшли:
- Tesla Model Y — продажі зросли на 9,6%;
- Toyota Corolla — -3,0%;
- Ford F-Series — -7,6%;
- Toyota RAV4 — -25,2%;
- Honda CR-V — -1,3%;
- Chevrolet Silverado — -3,1%;
- Toyota Camry — +3,1%;
- Hyundai Tucson — +1,3%;
- Kia Sportage — +1,4%;
- Volkswagen Tiguan — +6,2%.
Найбільше серед моделей першої десятки зросли продажі Tesla Model Y — на 9,6%. Також позитивну динаміку продемонстрували Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Hyundai Tucson (+1,3%) та Kia Sportage (+1,4%).
Водночас найбільше скоротилися продажі Toyota RAV4 — на 25,2%. У мінусі також опинилися Ford F-Series (-7,6%), Chevrolet Silverado (-3,1%), Toyota Corolla (-3,0%) та Honda CR-V (-1,3%).
Таким чином, попри падіння світових продажів нових легковиків, половина моделей із ТОП-10 у 2026 році демонструє позитивну динаміку.