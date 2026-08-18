Найпопулярніші вживані авто з США: які моделі купували українці

Tesla Model Y
У липні українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 8% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.
Найбільше серед американських автомобілів було моделей із бензиновими двигунами. На них припало 49% усіх придбаних авто.
Ще 30% становили електромобілі, 15% — гібриди. Частки дизельних автомобілів та машин із ГБО склали по 3%.
Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у липні, становив 5,8 року.
Найпопулярніші вживані авто зі США
До п’ятірки моделей, які найчастіше купували українці, увійшли:
- Tesla Model Y — 500 авто;
- Ford Escape — 465 авто;
- Tesla Model 3 — 450 авто;
- Nissan Rogue — 365 авто;
- BMW X5 — 330 авто.
Таким чином, американський напрямок залишається одним із важливих джерел поповнення українського ринку вживаних автомобілів. При цьому майже половина таких машин має бензинові двигуни, а електромобілі займають уже третину імпорту.