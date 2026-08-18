Найпопулярніші вживані авто з США: які моделі купували українці

У липні українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 8% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.

Найбільше серед американських автомобілів було моделей із бензиновими двигунами. На них припало 49% усіх придбаних авто.

Ще 30% становили електромобілі, 15% — гібриди. Частки дизельних автомобілів та машин із ГБО склали по 3%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у липні, становив 5,8 року.

Найпопулярніші вживані авто зі США

До п’ятірки моделей, які найчастіше купували українці, увійшли:

Tesla Model Y — 500 авто; Ford Escape — 465 авто; Tesla Model 3 — 450 авто; Nissan Rogue — 365 авто; BMW X5 — 330 авто.

Таким чином, американський напрямок залишається одним із важливих джерел поповнення українського ринку вживаних автомобілів. При цьому майже половина таких машин має бензинові двигуни, а електромобілі займають уже третину імпорту.