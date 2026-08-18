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Найпопулярніші вживані авто з США: які моделі купували українці

Кількість ввезених "битків" з США поступово зростає. Половина імпорту це бензинові авто.
Названо найпопулярніші вживані авто з США:

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo18 серпня, 10:50
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У липні українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 8% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.

Найбільше серед американських автомобілів було моделей із бензиновими двигунами. На них припало 49% усіх придбаних авто.

Ще 30% становили електромобілі, 15% — гібриди. Частки дизельних автомобілів та машин із ГБО склали по 3%.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у липні, становив 5,8 року.

Найпопулярніші вживані авто зі США

До п’ятірки моделей, які найчастіше купували українці, увійшли:

  1. Tesla Model Y — 500 авто;
  2. Ford Escape — 465 авто;
  3. Tesla Model 3 — 450 авто;
  4. Nissan Rogue — 365 авто;
  5. BMW X5 — 330 авто.

Таким чином, американський напрямок залишається одним із важливих джерел поповнення українського ринку вживаних автомобілів. При цьому майже половина таких машин має бензинові двигуни, а електромобілі займають уже третину імпорту.

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