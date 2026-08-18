Самые популярные подержанные автомобили из США: какие модели покупали украинцы

Tesla Model Y
В июле украинцы приобрели более 5,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Укравтопром.
Больше всего среди американских автомобилей было моделей с бензиновыми двигателями. На них пришлось 49% всех приобретенных автомобилей.
Еще 30% составляли электромобили, 15% – гибриды. Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составили по 3%.
Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в июле, составил 5,8 лет.
Самые популярные подержанные автомобили из США
В пятерку моделей, которые чаще всего покупали украинцы, вошли:
- Tesla Model Y - 500 авто;
- Ford Escape – 465 авто.;
- Tesla Model 3 - 450 авто;
- Nissan Rogue – 365 авто.;
- BMW X5 - 330 авто.
Таким образом, американское направление остается одним из важных источников пополнения украинского рынка подержанных автомобилей. При этом почти половина таких машин имеет бензиновые двигатели, а электромобили занимают уже треть импорта.