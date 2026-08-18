Самые популярные подержанные автомобили из США: какие модели покупали украинцы

В июле украинцы приобрели более 5,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Укравтопром.

Больше всего среди американских автомобилей было моделей с бензиновыми двигателями. На них пришлось 49% всех приобретенных автомобилей.

Еще 30% составляли электромобили, 15% – гибриды. Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составили по 3%.

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Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в июле, составил 5,8 лет.

Самые популярные подержанные автомобили из США

В пятерку моделей, которые чаще всего покупали украинцы, вошли:

Tesla Model Y - 500 авто; Ford Escape – 465 авто.; Tesla Model 3 - 450 авто; Nissan Rogue – 365 авто.; BMW X5 - 330 авто.

Таким образом, американское направление остается одним из важных источников пополнения украинского рынка подержанных автомобилей. При этом почти половина таких машин имеет бензиновые двигатели, а электромобили занимают уже треть импорта.