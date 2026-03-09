Найпопулярніші вживані автомобілі, ввезені в Україну у лютому

Volkswagen Golf
У лютому 2026 року український автопарк поповнили 14,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на імпортований секонд-хенд зменшився на 13 відсотків.
Структура ринку за типом двигуна
Найбільшу частку серед ввезених автомобілів зайняли бензинові моделі. У лютому вони становили 61 відсоток імпорту, тоді як у лютому 2025 року їхня частка була значно меншою — 46 відсотків.
Розподіл за типом силової установки виглядає так:
- бензинові автомобілі — 61 відсоток;
- дизельні — 22 відсотки (23 відсотки торік);
- гібридні — 8 відсотків (5 відсотків у лютому 2025 року);
- електромобілі — 6 відсотків (22 відсотки торік);
- автомобілі з газобалонним обладнанням — 3 відсотки (4 відсотки у 2025 році).
Таким чином, у сегменті імпортованих вживаних авто значно скоротилася частка електромобілів, тоді як бензинові моделі суттєво посилили свої позиції.
Середній вік імпортованих авто
Середній вік автомобілів, які у лютому отримали українську реєстрацію, становив близько 10 років. Цей показник залишився на рівні минулого року.
Найпопулярніші моделі
Лідером серед ввезених вживаних автомобілів традиційно залишається Volkswagen Golf — у лютому на українські номери поставили 700 таких автомобілів.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Volkswagen Golf — 700 авто
- Audi Q5 — 642 авто
- Volkswagen Tiguan — 590 авто
- Skoda Octavia — 519 авто
- Nissan Rogue — 508 авто
- Renault Megane — 479 авто
- Volkswagen Passat — 352 авто
- Ford Escape — 326 авто
- Audi A4 — 304 авто
- Nissan Qashqai — 301 авто
Таким чином, український ринок імпортованих вживаних автомобілів продовжує орієнтуватися переважно на популярні європейські та японські моделі середнього класу, значна частина яких належить до сегмента кросоверів.