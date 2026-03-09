Укр
Ру

Найпопулярніші вживані автомобілі, ввезені в Україну у лютому

Середній вік імпортованих вживаних авто складає близько 10 років. Переважна більшість – доступні моделі європейських брендів.
Які вживані автомобілі були ввезені в Україну у лютому

Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo9 березня, 11:20
logo0
logo0 хв

У лютому 2026 року український автопарк поповнили 14,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Карта авторинку України: які регіони лідирують у продажах нових та вживаних авто

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на імпортований секонд-хенд зменшився на 13 відсотків.

Структура ринку за типом двигуна

Найбільшу частку серед ввезених автомобілів зайняли бензинові моделі. У лютому вони становили 61 відсоток імпорту, тоді як у лютому 2025 року їхня частка була значно меншою — 46 відсотків.

Розподіл за типом силової установки виглядає так:

  • бензинові автомобілі — 61 відсоток;
  • дизельні — 22 відсотки (23 відсотки торік);
  • гібридні — 8 відсотків (5 відсотків у лютому 2025 року);
  • електромобілі — 6 відсотків (22 відсотки торік);
  • автомобілі з газобалонним обладнанням — 3 відсотки (4 відсотки у 2025 році).

Таким чином, у сегменті імпортованих вживаних авто значно скоротилася частка електромобілів, тоді як бензинові моделі суттєво посилили свої позиції.

Середній вік імпортованих авто

Середній вік автомобілів, які у лютому отримали українську реєстрацію, становив близько 10 років. Цей показник залишився на рівні минулого року.

Найпопулярніші моделі

Лідером серед ввезених вживаних автомобілів традиційно залишається Volkswagen Golf — у лютому на українські номери поставили 700 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  1. Volkswagen Golf — 700 авто
  2. Audi Q5 — 642 авто
  3. Volkswagen Tiguan — 590 авто
  4. Skoda Octavia — 519 авто
  5. Nissan Rogue — 508 авто
  6. Renault Megane — 479 авто
  7. Volkswagen Passat — 352 авто
  8. Ford Escape — 326 авто
  9. Audi A4 — 304 авто
  10. Nissan Qashqai — 301 авто

Таким чином, український ринок імпортованих вживаних автомобілів продовжує орієнтуватися переважно на популярні європейські та японські моделі середнього класу, значна частина яких належить до сегмента кросоверів.

#Новини #Автобізнес