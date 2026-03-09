Найпопулярніші вживані автомобілі, ввезені в Україну у лютому

У лютому 2026 року український автопарк поповнили 14,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на імпортований секонд-хенд зменшився на 13 відсотків.

Структура ринку за типом двигуна

Найбільшу частку серед ввезених автомобілів зайняли бензинові моделі. У лютому вони становили 61 відсоток імпорту, тоді як у лютому 2025 року їхня частка була значно меншою — 46 відсотків.

Розподіл за типом силової установки виглядає так:

бензинові автомобілі — 61 відсоток;

дизельні — 22 відсотки (23 відсотки торік);

гібридні — 8 відсотків (5 відсотків у лютому 2025 року);

електромобілі — 6 відсотків (22 відсотки торік);

автомобілі з газобалонним обладнанням — 3 відсотки (4 відсотки у 2025 році).

Таким чином, у сегменті імпортованих вживаних авто значно скоротилася частка електромобілів, тоді як бензинові моделі суттєво посилили свої позиції.

Середній вік імпортованих авто

Середній вік автомобілів, які у лютому отримали українську реєстрацію, становив близько 10 років. Цей показник залишився на рівні минулого року.

Найпопулярніші моделі

Лідером серед ввезених вживаних автомобілів традиційно залишається Volkswagen Golf — у лютому на українські номери поставили 700 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

Volkswagen Golf — 700 авто Audi Q5 — 642 авто Volkswagen Tiguan — 590 авто Skoda Octavia — 519 авто Nissan Rogue — 508 авто Renault Megane — 479 авто Volkswagen Passat — 352 авто Ford Escape — 326 авто Audi A4 — 304 авто Nissan Qashqai — 301 авто

Таким чином, український ринок імпортованих вживаних автомобілів продовжує орієнтуватися переважно на популярні європейські та японські моделі середнього класу, значна частина яких належить до сегмента кросоверів.