Самые популярные подержанные автомобили, ввезенные в Украину в феврале

В феврале 2026 года украинский автопарк пополнили 14,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на импортируемый секонд-хенд уменьшился на 13 процентов.

Структура рынка по типу двигателя

Наибольшую долю среди ввозимых автомобилей заняли бензиновые модели. В феврале они составляли 61 процент импорта, тогда как в феврале 2025 года их доля была значительно меньше - 46 процентов.

Распределение по типу силовой установки выглядит так:

бензиновые автомобили - 61 процент;

дизельные - 22 процента (23 процента в прошлом году);

гибридные - 8 процентов (5 процентов в феврале 2025 года);

электромобили - 6 процентов (22 процента в прошлом году);

автомобили с газобаллонным оборудованием - 3 процента (4 процента в 2025 году).

Таким образом, в сегменте импортируемых подержанных авто значительно сократилась доля электромобилей, тогда как бензиновые модели существенно усилили свои позиции.

Средний возраст импортируемых авто

Средний возраст автомобилей, которые в феврале получили украинскую регистрацию, составил около 10 лет. Этот показатель остался на уровне прошлого года.

Самые популярные модели

Лидером среди ввозимых подержанных автомобилей традиционно остается Volkswagen Golf - в феврале на украинские номера поставили 700 таких автомобилей.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

Volkswagen Golf - 700 авто Audi Q5 - 642 авто Volkswagen Tiguan - 590 авто Skoda Octavia - 519 авто Nissan Rogue - 508 авто Renault Megane - 479 авто Volkswagen Passat - 352 авто Ford Escape - 326 авто Audi A4 - 304 авто Nissan Qashqai - 301 авто

Таким образом, украинский рынок импортируемых подержанных автомобилей продолжает ориентироваться преимущественно на популярные европейские и японские модели среднего класса, значительная часть которых относится к сегменту кроссоверов.