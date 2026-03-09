Самые популярные подержанные автомобили, ввезенные в Украину в феврале

Фольксваген Гольф
В феврале 2026 года украинский автопарк пополнили 14,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на импортируемый секонд-хенд уменьшился на 13 процентов.
Структура рынка по типу двигателя
Наибольшую долю среди ввозимых автомобилей заняли бензиновые модели. В феврале они составляли 61 процент импорта, тогда как в феврале 2025 года их доля была значительно меньше - 46 процентов.
Распределение по типу силовой установки выглядит так:
- бензиновые автомобили - 61 процент;
- дизельные - 22 процента (23 процента в прошлом году);
- гибридные - 8 процентов (5 процентов в феврале 2025 года);
- электромобили - 6 процентов (22 процента в прошлом году);
- автомобили с газобаллонным оборудованием - 3 процента (4 процента в 2025 году).
Таким образом, в сегменте импортируемых подержанных авто значительно сократилась доля электромобилей, тогда как бензиновые модели существенно усилили свои позиции.
Средний возраст импортируемых авто
Средний возраст автомобилей, которые в феврале получили украинскую регистрацию, составил около 10 лет. Этот показатель остался на уровне прошлого года.
Самые популярные модели
Лидером среди ввозимых подержанных автомобилей традиционно остается Volkswagen Golf - в феврале на украинские номера поставили 700 таких автомобилей.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- Volkswagen Golf - 700 авто
- Audi Q5 - 642 авто
- Volkswagen Tiguan - 590 авто
- Skoda Octavia - 519 авто
- Nissan Rogue - 508 авто
- Renault Megane - 479 авто
- Volkswagen Passat - 352 авто
- Ford Escape - 326 авто
- Audi A4 - 304 авто
- Nissan Qashqai - 301 авто
Таким образом, украинский рынок импортируемых подержанных автомобилей продолжает ориентироваться преимущественно на популярные европейские и японские модели среднего класса, значительная часть которых относится к сегменту кроссоверов.