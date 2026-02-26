Найпопулярніший сімейний мінівен світу готують до великого оновлення

Компанія Chrysler опублікувала перші офіційні фото оновленої Chrysler Pacifica 2027 модельного року на своїй сторінці у Facebook. Про це повідомляє Фокус. Прем’єра мінівена запланована на весну або літо 2026 року, а продажі стартують у другій половині року.

Новий стиль: більше футуризму і світлодіодів

Судячи з оприлюднених зображень, це вже другий рестайлінг актуального покоління Pacifica, і цього разу зміни досить помітні. Передня частина стала більш виразною та технологічною.

Мінівен отримав Г-подібні світлодіодні фари, вузьку решітку радіатора та новий бампер із широким повітрозабірником. Додатковий акцент — оновлений логотип Chrysler, який тепер виглядає сучасніше та краще вписується у нову дизайнерську мову бренду.

Фактично Pacifica наближають за стилем до нових концептів марки, які демонструють курс на більш «електрифікований» та цифровий імідж.

Салон поки тримають у секреті

Інтер’єр оновленої Pacifica наразі не розсекречений. Однак очікується поява повністю цифрової панелі приладів і збільшеного центрального дисплея мультимедіа.

Як і раніше, мінівен залишиться у версіях на 7 або 8 місць — саме універсальність і місткість зробили модель одним із найпопулярніших сімейних авто у Північній Америці.

Для українського ринку Pacifica традиційно цікава насамперед як імпорт зі США. Тож оновлення означає, що через кілька років на вторинному ринку з’являться рестайлінгові версії з новим дизайном.

Плагін-гібриду більше не буде

Найбільш дискусійна новина — відмова від плагін-гібридної версії. Раніше Pacifica була одним із небагатьох мінівенів із PHEV-силовою установкою, але тепер її прибирають з лінійки.

Базовим залишається добре відомий 3,6-літровий бензиновий V6 потужністю 287 к. с. Водночас у гаммі з’явиться новий 2,0-літровий турбомотор Hurricane.

Усі версії комплектуватимуть 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід — передній або повний, залежно від модифікації.

Що означає це оновлення

Фактично Chrysler робить ставку не на гібридизацію, а на оновлення іміджу та силових агрегатів із традиційною архітектурою. На тлі глобального переходу до електромобілів це виглядає доволі прагматично: ринок США поки що зберігає стабільний попит на великі бензинові сімейні авто.

Для України ж головний інтерес — у перспективі імпорту. Оновлений дизайн і новий турбомотор можуть зробити Pacifica ще привабливішою на вторинному ринку через кілька років.