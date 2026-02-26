Самый популярный семейный минивэн мира готовят к большому обновлению

Компания Chrysler опубликовала первые официальные фото обновленной Chrysler Pacifica 2027 модельного года на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Фокус. Премьера минивэна запланирована на весну или лето 2026 года, а продажи стартуют во второй половине года.

Также интересно дизайнер показал премиальный минивэн BMW

Новый стиль: больше футуризма и светодиодов

Судя по обнародованным изображениям, это уже второй рестайлинг актуального поколения Pacifica, и на этот раз изменения довольно заметны. Передняя часть стала более выразительной и технологичной.

Минивэн получил Г-образные светодиодные фары, узкую решетку радиатора и новый бампер с широким воздухозаборником. Дополнительный акцент - обновленный логотип Chrysler, который теперь выглядит современнее и лучше вписывается в новый дизайнерский язык бренда.

Фактически Pacifica приближают по стилю к новым концептам марки, которые демонстрируют курс на более "электрифицированный" и цифровой имидж.

Салон пока держат в секрете

Интерьер обновленной Pacifica пока не рассекречен. Однако ожидается появление полностью цифровой панели приборов и увеличенного центрального дисплея мультимедиа.

По-прежнему, минивэн останется в версиях на 7 или 8 мест - именно универсальность и вместительность сделали модель одним из самых популярных семейных авто в Северной Америке.

Для украинского рынка Pacifica традиционно интересна прежде всего как импорт из США. Так что обновление означает, что через несколько лет на вторичном рынке появятся рестайлинговые версии с новым дизайном.

Также интересно украинский инженер будет разрабатывать новые Chrysler

Плагин-гибрида больше не будет

Наиболее дискуссионная новость - отказ от плагин-гибридной версии. Ранее Pacifica была одним из немногих минивэнов с PHEV-силовой установкой, но теперь ее убирают из линейки.

Базовым остается хорошо известный 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 287 л. с. В то же время в гамме появится новый 2,0-литровый турбомотор Hurricane.

Все версии будут комплектоваться 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний или полный, в зависимости от модификации.

Что означает это обновление

Фактически Chrysler делает ставку не на гибридизацию, а на обновление имиджа и силовых агрегатов с традиционной архитектурой. На фоне глобального перехода к электромобилям это выглядит довольно прагматично: рынок США пока сохраняет стабильный спрос на большие бензиновые семейные авто.

Для Украины же главный интерес - в перспективе импорта. Обновленный дизайн и новый турбомотор могут сделать Pacifica еще более привлекательной на вторичном рынке через несколько лет.