Названі найпоширеніші схеми шахрайства при продажу автомобілів

Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попереджають про зростання кількості шахрайських схем під час купівлі та продажу автомобілів через інтернет.

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Зловмисники активно використовують популярні майданчики оголошень, месенджери та соціальні мережі, пропонуючи нібито вигідні умови придбання автомобілів.

Передоплата за неіснуючий автомобіль

Найпоширеніша схема. Шахрай розміщує привабливе оголошення з ціною значно нижчою за ринкову та повідомляє про великий попит на автомобіль. Потенційного покупця переконують терміново внести завдаток або бронювання.

Після отримання грошей продавець зникає.

Підроблені документи

Зловмисники можуть надсилати:

фальшиві свідоцтва про реєстрацію;

підроблені довідки;

фіктивні договори;

сфальсифіковані документи нібито від сервісних центрів МВС.

При цьому автомобіль може перебувати:

під арештом;

у заставі;

в розшуку;

під забороною відчуження.

Фішингові посилання

Покупцю надсилають посилання нібито для:

бронювання автомобіля;

підтвердження оплати;

перевірки документів;

доставки транспортного засобу.

Після введення банківських даних шахраї отримують доступ до рахунків та коштів.

Швидке оформлення через посередників

Пропонуються послуги:

термінового оформлення;

дистанційної перереєстрації;

отримання документів без відвідування сервісного центру.

Часто такі пропозиції є шахрайськими.

Повна перевірка по всіх базах

Окремі особи пропонують перевірити автомобіль по нібито закритих державних базах.

Варто пам'ятати: інформація про арешти, обмеження та обтяження не перебуває у відкритому доступі, а тому ніхто не може гарантувати стовідсоткову перевірку через сторонні сервіси.

Як безпечно купити або продати авто онлайн

Єдиним офіційним способом дистанційного оформлення договору купівлі-продажу є Дія.

Процедура передбачає:

Ідентифікацію продавця та покупця.

Підписання документів електронним підписом.

Перевірку інформації в державних реєстрах.

Опрацювання заявки сервісним центром МВС.

Видачу нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Як убезпечити себе

Перед купівлею автомобіля:

Не переказуйте завдаток незнайомим особам.

Не надсилайте гроші на випадкові банківські картки.

Особисто оглядайте автомобіль.

Перевіряйте оригінали документів.

Не переходьте за підозрілими посиланнями.

Уникайте “термінових” угод під психологічним тиском.

Для оформлення використовуйте лише офіційні державні сервіси.

Довіряйте лише сайтам із доменом gov.ua.

Головний сигнал небезпеки

Якщо продавець:

поспішає отримати гроші;

відмовляється показувати автомобіль особисто;

пропонує оформлення через сторонніх посередників;

вимагає передоплату за бронювання;

У таких випадках від угоди краще відмовитися. При бажанні можна повідомити про підозріле оголошення правоохоронним органам. Проте варто пам’ятати, шо у разі відкриття провадження можливо доведеться виконувати роль свідка.