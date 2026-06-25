Названы наиболее распространённые схемы мошенничества при продаже автомобилей

ФОТО: freepik.com|
Мошенничество при продаже автомобилей
Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают о росте числа мошеннических схем при покупке и продаже автомобилей через интернет.
Читайте также: В МВД предупредили о новой волне мошенничества, связанного с автошколами
Злоумышленники активно используют популярные площадки объявлений, мессенджеры и социальные сети, предлагая якобы выгодные условия покупки автомобилей.
Предоплата за несуществующий автомобиль
Самая распространенная схема. Мошенник размещает привлекательное объявление с ценой, значительно ниже рыночной, и сообщает о большом спросе на автомобиль. Потенциального покупателя убеждают срочно внести залог или оплату за бронирование.
После получения денег продавец исчезает.
Поддельные документы
Злоумышленники могут присылать:
- поддельные свидетельства о регистрации;
- поддельные справки;
- фиктивные договоры;
- сфальсифицированные документы, якобы от сервисных центров МВД.
При этом автомобиль может находиться:
- под арестом;
- в залоге;
- в розыске;
- под запретом на отчуждение.
Фишинговые ссылки
Покупателю присылают ссылку якобы для:
- бронирования автомобиля;
- подтверждения оплаты;
- проверки документов;
- доставки транспортного средства.
После ввода банковских данных мошенники получают доступ к счетам и средствам.
Быстрое оформление через посредников
Предлагаются услуги:
- срочного оформления;
- дистанционной перерегистрации;
- получения документов без посещения сервисного центра.
Часто такие предложения являются мошенническими.
Полная проверка по всем базам
Отдельные лица предлагают проверить автомобиль по якобы закрытым государственным базам.
Стоит помнить: информация об арестах, ограничениях и обременениях не находится в открытом доступе, а потому никто не может гарантировать стопроцентную проверку через сторонние сервисы.
Как безопасно купить или продать автомобиль онлайн
Единственным официальным способом дистанционного оформления договора купли-продажи является приложение “Дія”.
Процедура предусматривает:
- Идентификацию продавца и покупателя.
- Подписание документов электронной подписью.
- Проверку информации в государственных реестрах.
- Обработку заявки сервисным центром МВД.
- Выдачу нового свидетельства о регистрации транспортного средства.
Как обезопасить себя
Перед покупкой автомобиля:
- Не перечисляйте залог незнакомым лицам.
- Не перечисляйте деньги на случайные банковские карты.
- Лично осматривайте автомобиль.
- Проверяйте оригиналы документов.
- Не переходите по подозрительным ссылкам.
- Избегайте “срочных” сделок, заключаемых под психологическим давлением.
- Для оформления используйте только официальные государственные сервисы.
- Доверяйте только сайтам с доменом gov.ua.
Главный сигнал опасности
Если продавец:
- спешит получить деньги;
- отказывается показывать автомобиль лично;
- предлагает оформление через сторонних посредников;
- требует предоплату за бронирование;
В таких случаях от сделки лучше отказаться. При желании можно сообщить о подозрительном объявлении в правоохранительные органы. Однако стоит помнить, что в случае возбуждения дела, возможно, придется выступить в качестве свидетеля.