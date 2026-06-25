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Названы наиболее распространённые схемы мошенничества при продаже автомобилей

В последнее время мошенничество при купле-продаже автомобилей активно распространяется. Названы основные риски в 2026 году.
Типичные схемы мошенничества при продаже автомобилей

ФОТО: freepik.com|

Мошенничество при продаже автомобилей

Евгений Гудущан
logo25 июня, 16:50
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Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают о росте числа мошеннических схем при покупке и продаже автомобилей через интернет.

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Злоумышленники активно используют популярные площадки объявлений, мессенджеры и социальные сети, предлагая якобы выгодные условия покупки автомобилей.

Предоплата за несуществующий автомобиль

Самая распространенная схема. Мошенник размещает привлекательное объявление с ценой, значительно ниже рыночной, и сообщает о большом спросе на автомобиль. Потенциального покупателя убеждают срочно внести залог или оплату за бронирование.

После получения денег продавец исчезает.

Поддельные документы

Злоумышленники могут присылать:

  • поддельные свидетельства о регистрации;
  • поддельные справки;
  • фиктивные договоры;
  • сфальсифицированные документы, якобы от сервисных центров МВД.

При этом автомобиль может находиться:

  • под арестом;
  • в залоге;
  • в розыске;
  • под запретом на отчуждение.

Фишинговые ссылки

Покупателю присылают ссылку якобы для:

  • бронирования автомобиля;
  • подтверждения оплаты;
  • проверки документов;
  • доставки транспортного средства.

После ввода банковских данных мошенники получают доступ к счетам и средствам.

Быстрое оформление через посредников

Предлагаются услуги:

  • срочного оформления;
  • дистанционной перерегистрации;
  • получения документов без посещения сервисного центра.

Часто такие предложения являются мошенническими.

Полная проверка по всем базам

Отдельные лица предлагают проверить автомобиль по якобы закрытым государственным базам.

Стоит помнить: информация об арестах, ограничениях и обременениях не находится в открытом доступе, а потому никто не может гарантировать стопроцентную проверку через сторонние сервисы.

Как безопасно купить или продать автомобиль онлайн

Единственным официальным способом дистанционного оформления договора купли-продажи является приложение “Дія”.

Процедура предусматривает:

  • Идентификацию продавца и покупателя.
  • Подписание документов электронной подписью.
  • Проверку информации в государственных реестрах.
  • Обработку заявки сервисным центром МВД.
  • Выдачу нового свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как обезопасить себя

Перед покупкой автомобиля:

  • Не перечисляйте залог незнакомым лицам.
  • Не перечисляйте деньги на случайные банковские карты.
  • Лично осматривайте автомобиль.
  • Проверяйте оригиналы документов.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам.
  • Избегайте “срочных” сделок, заключаемых под психологическим давлением.
  • Для оформления используйте только официальные государственные сервисы.
  • Доверяйте только сайтам с доменом gov.ua.

Главный сигнал опасности

Если продавец:

  • спешит получить деньги;
  • отказывается показывать автомобиль лично;
  • предлагает оформление через сторонних посредников;
  • требует предоплату за бронирование;

В таких случаях от сделки лучше отказаться. При желании можно сообщить о подозрительном объявлении в правоохранительные органы. Однако стоит помнить, что в случае возбуждения дела, возможно, придется выступить в качестве свидетеля.

#Автомобилисту #Советы