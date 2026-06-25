Названы наиболее распространённые схемы мошенничества при продаже автомобилей

Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают о росте числа мошеннических схем при покупке и продаже автомобилей через интернет.

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Злоумышленники активно используют популярные площадки объявлений, мессенджеры и социальные сети, предлагая якобы выгодные условия покупки автомобилей.

Предоплата за несуществующий автомобиль

Самая распространенная схема. Мошенник размещает привлекательное объявление с ценой, значительно ниже рыночной, и сообщает о большом спросе на автомобиль. Потенциального покупателя убеждают срочно внести залог или оплату за бронирование.

После получения денег продавец исчезает.

Поддельные документы

Злоумышленники могут присылать:

поддельные свидетельства о регистрации;

поддельные справки;

фиктивные договоры;

сфальсифицированные документы, якобы от сервисных центров МВД.

При этом автомобиль может находиться:

под арестом;

в залоге;

в розыске;

под запретом на отчуждение.

Фишинговые ссылки

Покупателю присылают ссылку якобы для:

бронирования автомобиля;

подтверждения оплаты;

проверки документов;

доставки транспортного средства.

После ввода банковских данных мошенники получают доступ к счетам и средствам.

Быстрое оформление через посредников

Предлагаются услуги:

срочного оформления;

дистанционной перерегистрации;

получения документов без посещения сервисного центра.

Часто такие предложения являются мошенническими.

Полная проверка по всем базам

Отдельные лица предлагают проверить автомобиль по якобы закрытым государственным базам.

Стоит помнить: информация об арестах, ограничениях и обременениях не находится в открытом доступе, а потому никто не может гарантировать стопроцентную проверку через сторонние сервисы.

Как безопасно купить или продать автомобиль онлайн

Единственным официальным способом дистанционного оформления договора купли-продажи является приложение “Дія”.

Процедура предусматривает:

Идентификацию продавца и покупателя.

Подписание документов электронной подписью.

Проверку информации в государственных реестрах.

Обработку заявки сервисным центром МВД.

Выдачу нового свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как обезопасить себя

Перед покупкой автомобиля:

Не перечисляйте залог незнакомым лицам.

Не перечисляйте деньги на случайные банковские карты.

Лично осматривайте автомобиль.

Проверяйте оригиналы документов.

Не переходите по подозрительным ссылкам.

Избегайте “срочных” сделок, заключаемых под психологическим давлением.

Для оформления используйте только официальные государственные сервисы.

Доверяйте только сайтам с доменом gov.ua.

Главный сигнал опасности

Если продавец:

спешит получить деньги;

отказывается показывать автомобиль лично;

предлагает оформление через сторонних посредников;

требует предоплату за бронирование;

В таких случаях от сделки лучше отказаться. При желании можно сообщить о подозрительном объявлении в правоохранительные органы. Однако стоит помнить, что в случае возбуждения дела, возможно, придется выступить в качестве свидетеля.