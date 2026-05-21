В МВД предупредили о новой волне мошенничества вокруг автошкол

Главный сервисный центр МВД призвал украинцев не доверять предложениям о “дистанционном” прохождении практического обучения в автошколе или получения допуска к экзамену без фиксированных часов занятий.

В ведомстве отмечают: практическая подготовка водителей в Украине возможна исключительно офлайн и только в аккредитованных учебных заведениях.

Онлайн-практика

В последнее время в соцсетях и мессенджерах начали активно появляться объявления, где обещают:

“оформить” практическое обучение без посещения автошколы;

внести данные в реестр МВД за деньги;

организовать “дистанционное” прохождение практики;

гарантировать допуск к практическому экзамену без посещения автошколы.

В МВД заявляют что такие схемы незаконны. Все данные о прохождении практического курса проверяются через Единый государственный реестр МВД перед допуском к практическому экзамену. Возможность самостоятельного освоения навыков вождения украинским законодательством запрещена.

Сколько часов практики предусмотрено

Для получения водительского удостоверения кандидат обязан пройти стандартное практическое обучение без учета индивидуальных навыков:

40 часов - для автомобилей с механической коробкой передач;

38 часов - для авто с автоматической трансмиссией.

После завершения обучения будущий водитель сдает внутренний экзамен в автошколе, а уже потом допускается к практическому экзамену в сервисном центре МВД.

Чем опасны “серые” схемы

В сервисных центрах МВД предупреждают, что предложения от мошенников могут привести к серьезным последствиям:

Потеря денег без получения никакой услуги.

Передача персональных данных мошенникам.

Возможна юридическая ответственность.

Фактически человек, который не научился управлять автомобилем и сел за руль, представляет опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Как получить водительское удостоверение

В МВД напоминают законный алгоритм получения водительского удостоверения:

Изучение теории ПДД - самостоятельно или в автошколе.

Сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

Прохождение стандартного практического обучения в аккредитованной автошколе.

Внутренний экзамен в учебном заведении.

Практический экзамен в сервисном центре МВД.

Лишь после этого кандидат получает временное водительское удостоверение, которое нужно будет поменять через два года.

Как избежать мошенничества

Перечень официально аккредитованных автошкол доступен на сайте Главного сервисного центра МВД.

Эксперты советуют проверять учебное заведение перед оплатой курсов и не доверять “гарантированным” схемам получения прав без обучения.