У МВС попередили про нову хвилю шахрайства навколо автошкіл

Головний сервісний центр МВС закликав українців не довіряти пропозиціям про “дистанційне” проходження практичного навчання в автошколі або отримання допуску до іспиту без фіксованих годин занять.

Читайте також: Податкова взялась за автошколи: 108 закладів вже перевірили

У відомстві наголошують: практична підготовка водіїв в Україні можлива виключно офлайн та лише в акредитованих навчальних закладах.

Онлайн-практика

Останнім часом у соцмережах та месенджерах почали активно з’являтися оголошення, де обіцяють:

“оформити” практичне навчання без відвідування автошколи;

внести дані в реєстр МВС за гроші;

організувати “дистанційне” проходження практики;

гарантувати допуск до практичного іспиту без відвідування автошколи.

У МВС заявляють що таки схеми незаконні. Усі дані про проходження практичного курсу перевіряються через Єдиний державний реєстр МВС перед допуском до практичного іспиту. Можливість самостійного опанування навичок водіння українським законодавством заборонена.

Скільки годин практики передбачено

Для отримання посвідчення водія кандидат зобов’язаний пройти стандартне практичне навчання без врахування індивідуальних навичок:

40 годин — для автомобілів з механічною коробкою передач;

38 годин — для авто з автоматичною трансмісією.

Після завершення навчання майбутній водій складає внутрішній іспит в автошколі, а вже потім допускається до практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Чим небезпечні “сірі” схеми

У сервісних центрах МВС попереджають, що пропозиції від шахраїв можуть призвести до серйозних наслідків:

Втрата грошей без отримання жодної послуги.

Передача персональних даних шахраям.

Можлива юридична відповідальність.

Фактично людина, яка не навчилась керувати автомобілем і сіла за кермо, становить небезпеку як для себе, так і для інших учасників дорожнього руху.

Як отримати водійське посвідчення

У МВС нагадують законний алгоритм отримання посвідчення водія:

Вивчення теорії ПДР — самостійно або в автошколі.

Складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Проходження стандартного практичного навчання в акредитованій автошколі.

Внутрішній іспит у навчальному закладі.

Практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Лише після цього кандидат отримує тимчасове посвідчення водія, яке потрібно буде поміняти через два роки.

Як уникнути шахрайства

Перелік офіційно акредитованих автошкіл доступний на сайті Головного сервісного центру МВС.

Експерти радять перевіряти навчальний заклад перед оплатою курсів та не довіряти “гарантованим” схемам отримання прав без навчання.