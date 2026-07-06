Найшвидший електромобіль у світі вже має 25 замовлень

Британська компанія McMurtry офіційно розпочала серійне виробництво одномісного електричного гіперкара Spéirling PURE, який раніше встановив низку рекордів на всесвітньо відомих гоночних трасах. Виробник уже підтвердив продаж перших 25 автомобілів. Про це пише topgir.com.ua.

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Серійна версія зберегла ключові технічні рішення прототипа, який здобув світову популярність після рекордного виступу на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Там Spéirling подолав трасу лише за 39,08 секунди, встановивши новий абсолютний рекорд.

Пізніше електромобіль привернув увагу ще кількома досягненнями. Він став першим автомобілем, здатним рухатися догори колесами завдяки власній системі притискної сили, а також випередив болід Формули-1 на тестовій трасі Top Gear і перевершив гіперкар Mercedes-AMG One на трасі Гоккенгайм, показавши результат на 14,1 секунди швидший.

Серійний McMurtry Spéirling PURE оснащений акумуляторною батареєю ємністю 100 кВт·год та двома електромоторами, встановленими на задній осі. Їхня сумарна потужність становить 1000 к.с.

Основні характеристики моделі:

Потужність — 1000 к.с.

Ємність батареї — 100 кВт·год.

Привід — задній.

Розгін від 0 до 97 км/год — 1,55 секунди.

Максимальна швидкість — 306 км/год.

Однією з головних особливостей автомобіля залишається запатентована система активної притискної сили Downforce-on-Demand. Вона використовує вентилятори, які створюють до 2000 кг притискної сили навіть під час стоянки. Це забезпечує надзвичайно високий рівень зчеплення з дорогою та дозволяє автомобілю витримувати перевантаження до 3g під час проходження поворотів і гальмування.

Порівняно з рекордними прототипами серійний Spéirling PURE отримав низку доопрацювань:

збільшений акумулятор;

новий карбоновий монокок;

просторіший кокпіт;

покращену оглядовість;

інтегровану систему освітлення;

спрощений доступ для технічного обслуговування;

окремий відсік для зберігання шолома та системи HANS.

За даними McMurtry, близько 95% компонентів автомобіля були розроблені заново спеціально для серійної версії.

Вартість McMurtry Spéirling PURE стартує від 995 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 1,35 млн доларів США) без урахування податків та індивідуальних опцій. Незважаючи на високу ціну, компанія вже підтвердила продаж 25 перших серійних екземплярів.