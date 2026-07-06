На самый быстрый электромобиль в мире уже поступило 25 заказов

Британская компания McMurtry официально начала серийное производство одноместного электрического гиперкара Spéirling PURE, который ранее установил ряд рекордов на всемирно известных гоночных трассах. Производитель уже подтвердил продажу первых 25 автомобилей. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Серийная версия сохранила ключевые технические решения прототипа, который обрел мировую известность после рекордного выступления на Фестивале скорости в Гудвуде. Там Spéirling преодолел трассу всего за 39,08 секунды, установив новый абсолютный рекорд.

Позже электромобиль привлек внимание еще несколькими достижениями. Он стал первым автомобилем, способным двигаться вверх колесами благодаря собственной системе прижимной силы, а также опередил болид Формулы-1 на тестовой трассе Top Gear и превзошел гиперкар Mercedes-AMG One на трассе Хоккенхайм, показав результат на 14,1 секунды быстрее.

Серийный McMurtry Spéirling PURE оснащен аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч и двумя электродвигателями, установленными на задней оси. Их суммарная мощность составляет 1000 л.с.

Основные характеристики модели:

Мощность – 1000 к.с.

Емкость батареи – 100 кВт·ч.

Привод – задний.

Разгон от 0 до 97 км/ч – 1,55 секунды.

Максимальная скорость – 306 км/ч.

Одной из главных особенностей автомобиля остается запатентованная система активной прижимной силы Downforce-on-Demand. Она использует вентиляторы, которые создают до 2000 кг прижимной силы даже во время стоянки. Это обеспечивает чрезвычайно высокий уровень сцепления с дорогой и позволяет автомобилю выдерживать перегрузки до 3g при прохождении поворотов и торможении.

По сравнению с рекордными прототипами серийный Spéirling PURE получил ряд доработок:

увеличенный аккумулятор;

новый карбоновый монокок;

более просторный кокпит;

улучшенную обзорность;

интегрированную систему освещения;

упрощенный доступ для технического обслуживания;

отдельный отсек для хранения шлема и системы HANS.

По данным McMurtry, около 95% компонентов автомобиля были разработаны заново специально для серийной версии.

Стоимость McMurtry Spéirling PURE начинается от 995 тыс. фунтов стерлингов (примерно 1,35 млн долларов США) без учета налогов и индивидуальных опций. Несмотря на высокую цену, компания уже подтвердила продажу 25 первых серийных экземпляров.