"Народний тюнінг" для роботів: навіщо військові переобладнують НРК прямо на фронті

Отримавши машину від виробника, військові нерідко доводять її до стану, який відповідає реальним умовам конкретної ділянки фронту. Іноді на різницю між оригіналом і готовою машиною йдуть не день-два, а тиждень, після чого робот може відповідати потребам конкретного підрозділу.

Експерти профільного ресурсу "Оборонка" зазначають, що виробник не може вгадати все. У 2024–2025 роках практично всі НРК, які отримувала рота НРК 13-ї бригади НГУ "Хартія", доводилося дообладнувати. Про це розповідає командир підрозділу Андрій Копач із позивним "Математик".

За його словами, ситуація поступово змінюється: українські виробники почали краще враховувати побажання військових, а платформи стали значно повніше укомплектованими вже на момент постачання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Війна на місці не стоїть, вона в еволюції

Обійтися без фронтових доробок неможливо. Причина проста: війна змінюється швидше, ніж встигає змінюватися серійна техніка.

Сьогодні, наприклад, частина НРК уже технологічно застаріла за швидкістю та ходовими характеристиками. За словами "Математика", багато машин пересуваються приблизно зі швидкістю 10-15 км/год, тоді як вимоги фронту стали вищими. Чим менше часу робот проводить на маршруті, тим нижчий ризик його втрати.

До того ж скорочується і середня тривалість "життя" техніки. Якщо раніше НРК могли виконувати щонайменше понад десять місій, то на окремих гарячих напрямках машина може пережити лише кілька виїздів.

"Військові часто змушені брати те, що вже є на ринку, і адаптувати під свої завдання. Воювати все одно чимось треба, – пояснює Андрій Копач.

На його думку, одна з головних проблем сучасних НРК – ходова частина. Платформа фактично являє собою важку коробку на колесах, якій бракує швидкості, підвіски та прохідності. Саме над цими характеристиками виробникам, за словами військового, варто працювати найбільше.

Що показав моніторинг Авто24

На фронті повним ходом триває те, що умовно можна назвати "народним тюнінгом" НРК. Доробляється не лише ходова, силова чи електронний блок управління.

Еволюція на передовій настільки швидка, що уже готові машини доводиться мало не в польових умовах переробляти, перекомплектовувати та удосконалювати.

Антени вище – зв'язок стабільніший

Одна з перших речей, яку військові намагаються адаптувати під конкретну місцевість, спостерігається у площині зв'язку.

Наземний робот має принципову відмінність від коптера: він рухається по землі. Горб, вирва, лісосмуга, насип або інша перешкода можуть створити радіотінь і перервати нормальне керування.

Тому на практиці оператори та технічні спеціалісти шукають способи винести антени на оптимальну висоту, змінити їх розташування або використовувати додаткові засоби забезпечення зв'язку.

У деяких випадках НРК працює не як ізольована машина, а як частина цілого комплексу, де повітряні та наземні засоби допомагають один одному залишатися на зв'язку.

РЕБ на борту ціною запасу ходу

Інший напрям – захист від ворожих FPV. НРК часто стають пріоритетними цілями, тому військові намагаються доповнювати платформи засобами радіоелектронної боротьби та іншими системами захисту.

Але тут виникає класична проблема автомобільного тюнінгу: додав одну корисну опцію – отримав нове навантаження.

РЕБ потребує енергії. Додаткове обладнання збільшує масу. Більша маса означає більше навантаження на ходову і менший запас автономності.

Через це будь-яка модернізація НРК перетворюється на постійний пошук компромісу між захистом, дальністю, швидкістю та вантажністю.

Колеса теж стають фронтовим "розхідником"

Ще одна проблема – ходова частина. На звичайній дорозі характеристики коліс можуть здаватися цілком достатніми. Але на фронті робот їде через уламки, багнюку, вирви, дріт та інші перешкоди. Те, що на випробувальному полігоні виглядає нормально, у реальних умовах може швидко виявитися слабким місцем.

Колеса дуже вразливі, через що пневмошинна ходова відразу переробляється в безпечну безповітряну колісну базу. Фото: 16-й армійський корпус

Універсального рецепта тут немає. Те, що допомагає на сухому твердому ґрунті, може бути недоліком у болоті. А рішення для важкого робота зовсім не обов'язково підійде легкій платформі.

Оригінальна гума від виробника часто не витримує уламків снарядів та гострого колючого дроту на "нулі". Щоб колеса не здувалися від першого шрапнельного уламка, військові досить часто знімають камеру і повністю заливають внутрішній простір шини спеціальним рідким поліуретаном або піною (робиться аналог безповітряних шин). Робот стає важчим, але повністю втрачає страх перед проколами.

Від логістики до евакуації

Ще одна особливість НРК – їхня універсальність. Платформа, яку спочатку створювали як логістичну, у військах можуть адаптувати для евакуації поранених, доставки вантажів або виконання інших небезпечних завдань.

Саме тут "народний тюнінг" найбільше нагадує стару добру армійську інженерну культуру: якщо штатне рішення не відповідає ситуації, військові намагаються пристосувати техніку під себе.

До платформи додають необхідні кріплення, захисні елементи, засоби транспортування та інше обладнання. У результаті одна й та сама машина може отримувати зовсім різні конфігурації залежно від завдання.

Якщо простіше, то мова йде про наварювання "рогів" та кріплень, коли по боках машини приварюють металеві дуги, які жорстко фіксують стандартні військові ноші, щоб поранений не випав під час штурму та тряски по вирвах.

Також ставлять спереду робота саморобний сталевий або кевларовий щит. Він захищає камеру робота від кулеметного вогню та одночасно слугує додатковим прикриттям для пораненого, якого везуть з передової.

Найважливіше – пережити маршрут

НРК сьогодні доводиться боротися не лише з рельєфом. Проблем додає масове поширення FPV на оптоволоконному управлінні. Класичні засоби РЕБ проти таких дронів менш ефективні, тому захист НРК поступово перетворюється на багаторівневу систему: виявлення загрози, правильний маршрут, маскування, інженерні перешкоди та нові технології активного захисту.

І все це зводиться до однієї мети – щоб робот не просто виїхав на бойове завдання, а зміг повернутися або принаймні виконати його до того, як буде знищений.

Саме тому "народний тюнінг" НРК – це не стільки про зварювальний апарат у фронтовій майстерні, скільки про швидкість адаптації. Виробник створює платформу, а військові на місцях фактично продовжують її розробку вже в умовах реальної війни.

І поки технології з тилу не встигають за темпом бойових дій, ця фронтова модернізація залишається одним із способів швидко перетворити серійну машину на техніку, що відповідає конкретній війні саме тут і зараз.