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Названо найбільші авторинки ЄС 2026 року

Найбільші та найменші авторинки ЄС у серпні 2026 року: названо лідерів.
Названо найбільші та найменші авторинки ЄС 2026 року

ФОТО: freepik.com|

Авторинки ЄС

Євген Гудущан
logo29 вересня, 15:00
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У серпні 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували 708,2 тисячі нових легкових автомобілів. Найбільшим авторинком ЄС залишається Німеччина, тоді як найменше нових авто придбали на Кіпрі. Про це пише Ukrautoprom.

Німецький ринок у серпні становив 212 563 нових автомобілі — на 2,6% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Таким чином, на Німеччину припало близько 30% усіх нових легковиків, зареєстрованих у ЄС за місяць.

До п’ятірки найбільших авторинків Євросоюзу також увійшли:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  1. Німеччина — 212 563 авто (+2,6%);
  2. Франція — 94 349 авто (+7,4%);
  3. Італія — 69 420 авто (+3,2%);
  4. Іспанія — 68 544 авто (+11,8%);
  5. Польща — 45 907 авто (+8,1%).

Водночас значно меншими за обсягами залишаються автомобільні ринки невеликих країн ЄС. У серпні найменше нових легковиків зареєстрували на Кіпрі — 712 автомобілів, що на 0,1% менше, ніж роком раніше.

До п’ятірки найменших авторинків ЄС увійшли:

  1. Люксембург — 3 103 авто (+5,5%);
  2. Латвія — 1 852 авто (-5,3%);
  3. Естонія — 1 479 авто (+50,8%);
  4. Мальта — 745 авто (+36,4%);
  5. Кіпр — 712 авто (-0,1%).

При цьому Естонія продемонструвала найбільше зростання серед найменших ринків — кількість реєстрацій нових автомобілів за рік збільшилася більш ніж наполовину.

Загалом у серпні авторинок ЄС зріс на 4,5% у річному вимірі, до 708,2 тисячі нових легкових автомобілів.

#Новини #Автобізнес #Статистика #Європа
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