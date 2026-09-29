Названо найбільші авторинки ЄС 2026 року

У серпні 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували 708,2 тисячі нових легкових автомобілів. Найбільшим авторинком ЄС залишається Німеччина, тоді як найменше нових авто придбали на Кіпрі. Про це пише Ukrautoprom.

Німецький ринок у серпні становив 212 563 нових автомобілі — на 2,6% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Таким чином, на Німеччину припало близько 30% усіх нових легковиків, зареєстрованих у ЄС за місяць.

До п’ятірки найбільших авторинків Євросоюзу також увійшли:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Німеччина — 212 563 авто (+2,6%); Франція — 94 349 авто (+7,4%); Італія — 69 420 авто (+3,2%); Іспанія — 68 544 авто (+11,8%); Польща — 45 907 авто (+8,1%).

Водночас значно меншими за обсягами залишаються автомобільні ринки невеликих країн ЄС. У серпні найменше нових легковиків зареєстрували на Кіпрі — 712 автомобілів, що на 0,1% менше, ніж роком раніше.

До п’ятірки найменших авторинків ЄС увійшли:

Люксембург — 3 103 авто (+5,5%); Латвія — 1 852 авто (-5,3%); Естонія — 1 479 авто (+50,8%); Мальта — 745 авто (+36,4%); Кіпр — 712 авто (-0,1%).

При цьому Естонія продемонструвала найбільше зростання серед найменших ринків — кількість реєстрацій нових автомобілів за рік збільшилася більш ніж наполовину.

Загалом у серпні авторинок ЄС зріс на 4,5% у річному вимірі, до 708,2 тисячі нових легкових автомобілів.