Названо найбільші авторинки ЄС 2026 року

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Авторинки ЄС
У серпні 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували 708,2 тисячі нових легкових автомобілів. Найбільшим авторинком ЄС залишається Німеччина, тоді як найменше нових авто придбали на Кіпрі. Про це пише Ukrautoprom.
Німецький ринок у серпні становив 212 563 нових автомобілі — на 2,6% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Таким чином, на Німеччину припало близько 30% усіх нових легковиків, зареєстрованих у ЄС за місяць.
До п’ятірки найбільших авторинків Євросоюзу також увійшли:
- Німеччина — 212 563 авто (+2,6%);
- Франція — 94 349 авто (+7,4%);
- Італія — 69 420 авто (+3,2%);
- Іспанія — 68 544 авто (+11,8%);
- Польща — 45 907 авто (+8,1%).
Водночас значно меншими за обсягами залишаються автомобільні ринки невеликих країн ЄС. У серпні найменше нових легковиків зареєстрували на Кіпрі — 712 автомобілів, що на 0,1% менше, ніж роком раніше.
До п’ятірки найменших авторинків ЄС увійшли:
- Люксембург — 3 103 авто (+5,5%);
- Латвія — 1 852 авто (-5,3%);
- Естонія — 1 479 авто (+50,8%);
- Мальта — 745 авто (+36,4%);
- Кіпр — 712 авто (-0,1%).
При цьому Естонія продемонструвала найбільше зростання серед найменших ринків — кількість реєстрацій нових автомобілів за рік збільшилася більш ніж наполовину.
Загалом у серпні авторинок ЄС зріс на 4,5% у річному вимірі, до 708,2 тисячі нових легкових автомобілів.