Названы крупнейшие авторынки ЕС в 2026 году

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Авторынки ЕС
В августе 2026 года в странах Европейского Союза зарегистрировали 708,2 тысяч новых легковых автомобилей. Крупнейшим авторынком ЕС остается Германия, в то время как меньше новых автомобилей приобрели на Кипре. Об этом пишет U krautoprom.
Немецкий рынок в августе составил 212 563 новых автомобиля - на 2,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Таким образом, на Германию пришлось около 30% всех новых легковых автомобилей, зарегистрированных в ЕС за месяц.
В пятерку крупнейших авторынок Евросоюза также вошли:
- Германия - 212 563 авто (+2,6%);
- Франция - 94 349 авто (+7,4%);
- Италия - 69 420 авто (+3,2%);
- Испания - 68 544 авто (+11,8%);
- Польша - 45 907 авто (+8,1%).
В то же время, значительно меньшими по объемам остаются автомобильные рынки небольших стран ЕС. В августе меньше новых легковых автомобилей зарегистрировали на Кипре – 712 автомобилей, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
В пятерку самых маленьких авторынков ЕС вошли:
- Люксембург - 3 103 авто (+5,5%);
- Латвия - 1 852 авто (-5,3%);
- Эстония - 1 479 авто (+50,8%);
- Мальта - 745 авто (+36,4%);
- Кипр - 712 авто (-0,1%).
При этом Эстония продемонстрировала наибольший рост среди самых маленьких рынков – количество регистраций новых автомобилей за год увеличилось более чем наполовину.
В августе авторынок ЕС вырос на 4,5% в годовом исчислении, до 708,2 тысячи новых легковых автомобилей.