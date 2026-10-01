Названо найкращі компактні кросовери для водіїв-початківців у 2026 році

Аналітична платформа MotiveGrid, заснована колишніми інженерами Tesla, визначила п’ятірку компактних кросоверів, які у 2026 році вважаються найбільш придатними для водіїв-початківців. Про це пише Укравтопром.

До переліку потрапили моделі вартістю до $35 тисяч. Під час відбору враховували три основні критерії: рівень безпеки автомобіля у разі ДТП, набір штатних систем допомоги водієві та надійність силового агрегату.

Після первинного відбору автомобілі ранжували за методикою MotiveGrid. Вона також враховує вартість володіння, характеристики силової установки, безпеку, роботу електронних асистентів та зручність автомобіля у повсякденній експлуатації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До ТОП-5 увійшли:

Toyota RAV4 Honda CR-V Kia Sportage Hyundai Tucson Hyundai IONIQ 5

Таким чином, у списку представлені як традиційні бензинові та гібридні кросовери, так і повністю електричний Hyundai IONIQ 5.

За задумом авторів рейтингу, саме поєднання безпеки, електронних асистентів, надійності та прийнятної вартості володіння робить ці моделі придатними для водіїв, які лише починають самостійно користуватися автомобілем.