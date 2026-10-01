Названы лучшие компактные кроссоверы для начинающих водителей в 2026 году

Аналитическая платформа MotiveGrid, основанная бывшими инженерами Tesla, определила пятерку компактных кроссоверов, которые в 2026 году считаются наиболее подходящими для начинающих водителей. Об этом пишет Укравтопром.

В список попали модели стоимостью до $35 тысяч. При отборе учитывались три основных критерия: уровень безопасности автомобиля при ДТП, набор штатных систем помощи водителю и надежность силового агрегата.

После первоначального отбора автомобили ранжировались по методике MotiveGrid. Она также учитывает стоимость владения, характеристики силовой установки, безопасность, работу электронных ассистентов и удобство автомобиля в повседневной эксплуатации.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В ТОП-5 вошли:

Toyota RAV4 Honda CR-V Kia Sportage Hyundai Tucson Hyundai IONIQ 5

Таким образом, в списке представлены как традиционные бензиновые и гибридные кроссоверы, так и полностью электрический Hyundai IONIQ 5.

По замыслу авторов рейтинга, именно сочетание безопасности, электронных ассистентов, надежности и приемлемой стоимости владения делает эти модели пригодными для водителей, которые только начинают самостоятельно пользоваться автомобилем.