Названо найпопулярніші автомобілі Європи у червні

У червні 2026 року Tesla Model Y очолила рейтинг найпопулярніших нових автомобілів на європейському ринку. За місяць у країнах ЄС, ЄАВТ та Великій Британії було реалізовано 32 685 електричних кросоверів цієї моделі. Про це повідомляє Укравтопром.

Таким чином Model Y випередила традиційних лідерів ринку — Dacia Sandero та Renault Clio, які посіли друге та третє місця відповідно.

Успіх Tesla пояснюють подальшим зростанням попиту на електромобілі в Європі, а також стратегією компанії щодо зниження цін на свої моделі.

До десятки найпопулярніших нових автомобілів Європи у червні також увійшли Volkswagen T-Roc, Peugeot 208, Volkswagen Golf, Toyota Yaris Cross, Opel Corsa, Citroën C3 та Nissan Qashqai.

ТОП-10 найпопулярніших моделей у Європі за підсумками червня 2026 року:

Tesla Model Y — 32 685 од.; Dacia Sandero — 25 357 од.; Renault Clio — 21 200 од.; Volkswagen T-Roc — 19 318 од.; Peugeot 208 — 19 266 од.; Volkswagen Golf — 18 110 од.; Toyota Yaris Cross — 16 900 од.; Opel Corsa — 16 400 од.; Citroën C3 — 15 800 од.; Nissan Qashqai — 15 200 од.

Попри перемогу Tesla у червні, за підсумками першого півріччя 2026 року лідерство на європейському ринку зберігає Dacia Sandero. За шість місяців модель випереджає Tesla Model Y приблизно на 4 тисячі проданих автомобілів.