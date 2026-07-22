Названо найпопулярніші автомобілі Європи у червні

Tesla Model Y
У червні 2026 року Tesla Model Y очолила рейтинг найпопулярніших нових автомобілів на європейському ринку. За місяць у країнах ЄС, ЄАВТ та Великій Британії було реалізовано 32 685 електричних кросоверів цієї моделі. Про це повідомляє Укравтопром.
Таким чином Model Y випередила традиційних лідерів ринку — Dacia Sandero та Renault Clio, які посіли друге та третє місця відповідно.
Успіх Tesla пояснюють подальшим зростанням попиту на електромобілі в Європі, а також стратегією компанії щодо зниження цін на свої моделі.
До десятки найпопулярніших нових автомобілів Європи у червні також увійшли Volkswagen T-Roc, Peugeot 208, Volkswagen Golf, Toyota Yaris Cross, Opel Corsa, Citroën C3 та Nissan Qashqai.
ТОП-10 найпопулярніших моделей у Європі за підсумками червня 2026 року:
- Tesla Model Y — 32 685 од.;
- Dacia Sandero — 25 357 од.;
- Renault Clio — 21 200 од.;
- Volkswagen T-Roc — 19 318 од.;
- Peugeot 208 — 19 266 од.;
- Volkswagen Golf — 18 110 од.;
- Toyota Yaris Cross — 16 900 од.;
- Opel Corsa — 16 400 од.;
- Citroën C3 — 15 800 од.;
- Nissan Qashqai — 15 200 од.
Попри перемогу Tesla у червні, за підсумками першого півріччя 2026 року лідерство на європейському ринку зберігає Dacia Sandero. За шість місяців модель випереджає Tesla Model Y приблизно на 4 тисячі проданих автомобілів.