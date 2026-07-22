Объявлены самые популярные автомобили Европы в июне

Tesla Model Y
В июне 2026 года Tesla Model Y возглавила рейтинг самых популярных новых автомобилей на европейском рынке. За месяц в странах ЕС, ЕАСТ и Великобритании было продано 32 685 электрокроссоверов этой модели. Об этом сообщает Укравтопром.
Таким образом Model Y опередила традиционных лидеров рынка – Dacia Sandero и Renault Clio, которые заняли второе и третье места соответственно.
Успех Tesla объясняют дальнейшим ростом спроса на электромобили в Европе, а также стратегией компании по снижению цен на свои модели.
В десятку самых популярных новых автомобилей Европы в июне также вошли Volkswagen T-Roc, Peugeot 208, Volkswagen Golf, Toyota Yaris Cross, Opel Corsa, Citroën C3 и Nissan Qashqai.
ТОП-10 самых популярных моделей в Европе по итогам июня 2026 года:
- Tesla Model Y – 32 685 шт.;
- Dacia Sandero – 25 357 шт.;
- Renault Clio – 21 200 шт.;
- Volkswagen T-Roc – 19 318 шт.;
- Peugeot 208 – 19 266 шт.;
- Volkswagen Golf – 18 110 шт.;
- Toyota Yaris Cross – 16 900 шт.;
- Opel Corsa – 16 400 шт.;
- Citroën C3 – 15 800 шт.;
- Nissan Qashqai – 15 200 шт.
Несмотря на победу Tesla в июне, по итогам первого полугодия 2026 года лидерство на европейском рынке сохраняет Dacia Sandero. За шесть месяцев модель опережает Tesla Model Y примерно на 4 тысячи проданных автомобилей.