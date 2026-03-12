Названо найпопулярніші бензинові автомобілі у лютому

ФОТО: Mazda |
Mazda CX-5
У лютому 2026 року український автопарк поповнили 10,8 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. За даними Укравтопром, це на 11 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Більшість зареєстрованих автомобілів становили машини з пробігом. Із загальної кількості:
- нових автомобілів — 1,8 тис. одиниць, що на 4 відсотки менше, ніж торік
- вживаних автомобілів — 9 тис. одиниць, що на 14 відсотків більше
Найпопулярніші нові бензинові автомобілі
До п’ятірки найпопулярніших нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами увійшли:
- Mazda CX-5/Hyundai Tucson — 166 автомобілів
- Skoda Karoq — 115 автомобілів
- Skoda Kodiaq — 83 автомобілі
- Renault Duster — 82 автомобілі
- Suzuki SX4 — 71 автомобіль
Лідерами рейтингу стали одразу дві моделі — Mazda CX-5 та Hyundai Tucson, які отримали однакову кількість перших реєстрацій.
Найпопулярніші імпортовані бензинові авто з пробігом
Серед вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону, найбільшим попитом користувалися такі моделі:
- Audi Q5 — 562 автомобілі
- Volkswagen Golf — 551 автомобіль
- Volkswagen Tiguan — 515 автомобілів
- Nissan Rogue — 464 автомобілі
- Audi A4 — 272 автомобілі
Загалом статистика показує, що українці продовжують активно купувати бензинові автомобілі, причому основна частка ринку припадає саме на імпортовані машини з пробігом. Нові бензинові моделі становлять лише близько шостої частини від загальної кількості таких реєстрацій.