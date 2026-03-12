Названы самые популярные бензиновые автомобили в феврале

ФОТО: Мазда|
Mazda CX-5
В феврале 2026 года украинский автопарк пополнили 10,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. По данным Укравтопром, это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также: Какое на самом деле автомобильное производство в Иране и сколько там стоит бензин
Большинство зарегистрированных автомобилей составляли машины с пробегом. Из общего количества:
- новых автомобилей - 1,8 тыс. единиц, что на 4 процента меньше, чем в прошлом году
- подержанных автомобилей - 9 тыс. единиц, что на 14 процентов больше
Самые популярные новые бензиновые автомобили
В пятерку самых популярных новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями вошли:
- Mazda CX-5/Hyundai Tucson - 166 автомобилей
- Skoda Karoq - 115 автомобилей
- Skoda Kodiaq - 83 автомобиля
- Renault Duster - 82 автомобиля
- Suzuki SX4 - 71 автомобиль
Лидерами рейтинга стали сразу две модели - Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, которые получили одинаковое количество первых регистраций.
Самые популярные импортируемые бензиновые авто с пробегом
Среди подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы, наибольшим спросом пользовались такие модели:
- Audi Q5 - 562 автомобиля
- Volkswagen Golf - 551 автомобиль
- Volkswagen Tiguan - 515 автомобилей
- Nissan Rogue - 464 автомобиля
- Audi A4 - 272 автомобиля
В целом статистика показывает, что украинцы продолжают активно покупать бензиновые автомобили, причем основная доля рынка приходится именно на импортированные машины с пробегом. Новые бензиновые модели составляют лишь около шестой части от общего количества таких регистраций.