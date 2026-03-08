Что представляет собой автомобильное производство Ирана и сколько там стоит бензин

Иранский авторынок совсем не маленький и пока стабилен. Цены на бензин в Иране по состоянию на март 2026-го остаются одними из самых низких в мире. Как пишет Авто24 со ссылкой на Trading Economics и другие аналитические источники, за бензин там платят $0,36 за литр, то есть 36 центов.

Для сравнения: по состоянию на 7 марта 2026 года, средняя стоимость бензина А-95 (Super) в Германии составляет около 1,80 € за литр, то есть $2,09. Однако из-за нестабильной ситуации на рынке цены колеблются: в некоторых регионах и на отдельных заправках стоимость литра бензина А-95 достигает 2,60 € / $3,02. О таких масштабных ценовых скачках мы на днях писали в публикации.

Читайте также Цены на АЗС обновили рекорды: сколько стоит литр топлива на украинских заправках

Репортер CNN Frederik Pleitgen 6 марта побывал в Тегеране, который уже больше недели находится в состоянии войны с Израилем и США, и не смог скрыть своего удивления увиденным: в городе продолжается нормальная жизнь, рынки и магазины открыты, на полках нет дефицита продуктов.

По словам журналиста, на заправках в Тегеране нет длинных очередей, топливо можно легко получить, в городе нет ощущения паники (см. фото вверху в заставке).



Автопром Ирана немного нафталиновый

Иранская автомобильная промышленность держится на собственном производстве. В 2025 году, пишет Авто24, произошло пусть небольшое, но все-таки рост на 1,6%, что в количественном измерении достигло 1 192 969 проданных автомобилей.

Основными производителями стали Iran Khodro (33,3% рынка), Saipa и Peugeot. По сообщению аналитиков Trading Economics, производство автомобилей в стране за год выросло до 1 323 066 единиц в 2025 году с 1 131 906 единиц в 2024 году.

В целом же, как утверждают аналитики уже другого центра исследований, Иранский автомобильный рынок в 2025 году оценивается в 34,78 миллиарда долларов.

Читайте также В Иране выпустили собственную версию Peugeot 301

Больше, чем дроны и нефть

Производство автомобилей в Иране в среднем составило 1 059 934 единиц с 2010 по 2025 год, достигнув исторического максимума 1 535 756 единиц в 2018 году и рекордного минимума 624 749 единиц в 2014-м.

Основные показатели авторынка Ирана 2025:

Объем продаж – 1 192 969 новых авто.

Объем производства – 1 323 066 единиц.

Лидер рынка – Iran Khodro.

Популярные модели – Iran Khodro Samand, Saipa Quick.

На конвейере государственного автозавода Iran Khodro близ Тегерана можно угадать по чертам автомобиль Peugeot. Фото: Эбрагим Норузи

В чьих руках автопром Ирана

Более 90% рынка контролируют три компании: иранские Iran Khodro (IKCO) и Saipa, а также французский бренд Peugeot, который годами поставлял технологии и модели для местного производства.

Читайте также В Украину придет новый автомобильный бренд

Многие автомобили в Иране созданы на базе старых европейских моделей. На местных заводах годами выпускали или модернизировали такие машины, как Peugeot 206 или Peugeot 405.

Рабочие протирают кузов автомобиля на линии завода Iran Khodro, рейтинг в надежности машин которого за последний год-два сильно поднялся. Фото: Эбрагим Норузи

В целом западные компании значительно повлияли на развитие отрасли. Иранские авто часто базируются на конструкциях Citroën, Peugeot или Renault. Свой вклад внесли также американские, немецкие, японские и корейские производители.

Кто в Иране на слуху

Из-за санкций власти ограничили импорт автомобилей и ввели высокие пошлины, иногда до 100%. В результате страна стала скорее сборочной площадкой, где собирали различные модели – от Hyundai и Suzuki до Mercedes-Benz.

Читайте также Производство автомобилей в мире выросло на 10%

Китайский след есть и здесь

В последние годы все большее влияние на иранский рынок оказывают китайские производители. Компании BYD, Chery, Dongfeng, FAW, Great Wall, JAC и другие активно сотрудничают с местными заводами.

По данным иранских источников, еще в 2022 году китайские бренды обеспечивали примерно половину производства автомобилей в стране.

Часто речь идет о моделях, которые только собираются в Иране, а большинство деталей импортируется из Китая. Это вызывает недовольство местной власти, которая хотела бы большей локализации производства.

Популярные китайские автомобили в Иране:

Chery Tiggo 5

Chery Tiggo 7

Haima S7

Haima S8

JAC KMC J7

JAC KMC T8

Читайте также Глобальное автопроизводство в 2025 году выросло на 3%



С акцентом на собственное производство

Несмотря на санкции и ряд ограничений, Иранский автопром не сильно отстает в технологиях от мировых производителей. Фото: Эбрагим Норузи

Главная особенность в том, что в условиях санкции там прибегли к инженерному симбиозу, соединив устаревшие европейские технологии, китайские компоненты и локальное производство.

Для примера вот такой перечень. Правда, здесь показатели 2024 года:

Iran Khodro Dena – один из самых массовых седанов страны. Модель базируется на платформе Peugeot 405 и оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем. В 2024 году было продано более 87 тысяч таких машин.

Iran Khodro Tara – относительно современный седан, создан на базе французских моделей Citroën C-Elysee и Peugeot 301. Он разрабатывался уже в условиях санкций специально для иранского рынка.

Продажи и цены автомобилей на внутреннем рынке Ирана остаются стабильными, как и тарифы на автозаправках. Фото: открытые источники

Saipa Tiba – компактный городской автомобиль, технически связан со старой Kia Pride. Это настоящий бестселлер: в 2024 году продано около 200 тысяч таких авто.

Samand і Soren – модели, созданы на основе Peugeot 405. Samand производился с 2001 года, а модернизированный Soren продержался на конвейере до 2023 года.

Автомобили без шансов в Европе

Иранские автомобили почти не встречаются на европейских дорогах. Большинство из них не соответствует современным стандартам безопасности и экологии. Однако иногда их можно увидеть в России и Беларуси - результат попыток экспорта. Есть парочка машин и в Украине.

Несмотря на мощную рекламу там и многочисленные выезды на московские автосалоны (см. видео ниже), эти эксперименты оказались не очень успешными. Покупатели часто жаловались на качество, устаревшие технологии и сомнительную надежность.

Это вам не коммунистическая Куба, а персы с гибридной экономикой

Эксперты Авто24 вынуждены констатировать, что иранская автомобильная отрасль продолжала активно работать даже при сложной экономической среде. Страна под санкциями пытается поддерживать собственную промышленность, сочетая старые западные платформы, китайские компоненты и локальное производство.

В отличие от Кубы, которая также находится под санкционным покрывалом, Иран в системе автомобилестроения не только в лучшем положении, но и с положительной динамикой развития, о чем свидетельствуют показатели 2025 года.