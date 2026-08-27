Названо найпопулярніші компактні кросовери в Україні: ТОП-5

За даними Укравтопрому, автомобілі з ДВЗ охопили 58% продажів нових компактних кросоверів. Ще близько 36% припало на гібридні моделі, тоді як частка електромобілів становила майже 6%.

Які субкомпактні кросовери найчастіше купують в Україні

Лідером українського ринку став Toyota Yaris Cross. Від початку року модель придбали 700 разів.

До першої п'ятірки також увійшли:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Toyota Yaris Cross — 700 авто; Suzuki Vitara — 435; Hyundai Venue — 256; Chery Tiggo 4 — 249; Volkswagen T-Roc — 240.

Таким чином, Toyota Yaris Cross випередила найближчого конкурента Suzuki Vitara більш ніж на 260 автомобілів.

Загалом компактні кросовери залишаються одним із популярних сегментів українського ринку нових автомобілів. Їхня компактність робить такі моделі зручними для міської експлуатації, а гібридні силові установки поступово збільшують свою присутність у цьому класі.