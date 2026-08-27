Укр
Ру

Названы самые популярные компактные кроссоверы в Украине: ТОП-5

С начала 2026 года украинцы приобрели более 3,5 тысяч новых субкомпактных кроссоверов. Наибольший спрос имеют модели с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, хотя доля гибридов в этом сегменте уже превышает треть.
Самые популярные компактные кроссоверы в Украине: рейтинг

Toyota Yaris Cross

Евгений Гудущан
logo27 августа, 14:50
logo0
logo0 мин

По данным Укравтопром, автомобили с ДВС охватили 58% продаж новых компактных кроссоверов. Еще около 36% пришлось на гибридные модели, в то время как доля электромобилей составила почти 6%.

Какие субкомпактные кроссоверы чаще всего покупают в Украине

Лидером украинского рынка стал Toyota Yaris Cross. С начала года модель приобрели 700 раз.

В первую пятерку также вошли:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  1. Toyota Yaris Cross - 700 авто;
  2. Suzuki Vitara – 435;
  3. Hyundai Venue - 256;
  4. Chery Tiggo 4 - 249;
  5. Volkswagen T-Roc - 240.

Таким образом, Toyota Yaris Cross опередила ближайшего конкурента Suzuki Vitara более чем на 260 автомобилей.

В общем, компактные кроссоверы остаются одним из популярных сегментов украинского рынка новых автомобилей. Их компактность делает такие модели удобными для городской эксплуатации, а гибридные силовые установки постепенно увеличивают свое присутствие в этом классе.

#Новости #Aвтобизнес