Названы самые популярные компактные кроссоверы в Украине: ТОП-5

По данным Укравтопром, автомобили с ДВС охватили 58% продаж новых компактных кроссоверов. Еще около 36% пришлось на гибридные модели, в то время как доля электромобилей составила почти 6%.

Какие субкомпактные кроссоверы чаще всего покупают в Украине

Лидером украинского рынка стал Toyota Yaris Cross. С начала года модель приобрели 700 раз.

В первую пятерку также вошли:

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Toyota Yaris Cross - 700 авто; Suzuki Vitara – 435; Hyundai Venue - 256; Chery Tiggo 4 - 249; Volkswagen T-Roc - 240.

Таким образом, Toyota Yaris Cross опередила ближайшего конкурента Suzuki Vitara более чем на 260 автомобилей.

В общем, компактные кроссоверы остаются одним из популярных сегментов украинского рынка новых автомобилей. Их компактность делает такие модели удобными для городской эксплуатации, а гибридные силовые установки постепенно увеличивают свое присутствие в этом классе.