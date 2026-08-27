Названы самые популярные компактные кроссоверы в Украине: ТОП-5

Toyota Yaris Cross
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По данным Укравтопром, автомобили с ДВС охватили 58% продаж новых компактных кроссоверов. Еще около 36% пришлось на гибридные модели, в то время как доля электромобилей составила почти 6%.
Какие субкомпактные кроссоверы чаще всего покупают в Украине
Лидером украинского рынка стал Toyota Yaris Cross. С начала года модель приобрели 700 раз.
В первую пятерку также вошли:
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
- Toyota Yaris Cross - 700 авто;
- Suzuki Vitara – 435;
- Hyundai Venue - 256;
- Chery Tiggo 4 - 249;
- Volkswagen T-Roc - 240.
Таким образом, Toyota Yaris Cross опередила ближайшего конкурента Suzuki Vitara более чем на 260 автомобилей.
В общем, компактные кроссоверы остаются одним из популярных сегментов украинского рынка новых автомобилей. Их компактность делает такие модели удобными для городской эксплуатации, а гибридные силовые установки постепенно увеличивают свое присутствие в этом классе.