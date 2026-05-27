Названо найпопулярніші кросовери на ринку України

Український ринок нових автомобілів продовжує зміщуватися у бік кросоверів та SUV. За даними Укравтопром, з січня по квітень 2026 року в Україні було реалізовано 21,5 тис. нових легкових автомобілів, із яких 17,4 тис. — це кросовери.

Таким чином, частка SUV на ринку досягла 81%.

Попит на кросовери продовжує зростати

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на нові кросовери зріс на 9%, а їхня частка на ринку збільшилась ще на 2 відсоткові пункти.

Популярність цього сегмента пояснюється універсальністю автомобілів, вищою посадкою, просторим салоном та адаптованістю до українських доріг.

Які двигуни обирають українці

Найбільша частка нових SUV оснащена бензиновими двигунами — 37,5%.

Структура ринку виглядає так:

Бензинові — 37,5%

Гібриди — 33,2%

Дизельні — 20,1%

Електромобілі — 9%

Авто з ГБО — 0,2%

Особливо помітним залишається стрімке зростання популярності гібридних моделей, які вже майже наздогнали бензинові версії.

Найпопулярніші нові кросовери в Україні

Лідером ринку став Renault Duster — за чотири місяці українці придбали 1729 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших нових SUV також увійшли:

Renault Duster — 1729 од. Toyota RAV4 — 1516 од. Hyundai Tucson — 847 од. Toyota Land Cruiser Prado — 665 од. Skoda Kodiaq — 573 од. Mazda CX-5 — 558 од. Volkswagen Touareg — 522 од. Skoda Karoq — 410 од. Nissan Qashqai — 408 од. Suzuki SX4 — 378 од.

Ринок дедалі більше орієнтується на SUV

Аналітики відзначають, що сегмент кросоверів фактично став основою українського ринку нових авто. Якщо ще кілька років тому популярність SUV була переважно міським трендом, то зараз саме цей тип кузова формує більшість продажів у всіх цінових категоріях — від бюджетних моделей до преміумсегмента.