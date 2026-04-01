Які вживані кросовери популярні на території України

Українці масово купують вживані кросовери. Автомобілі такого формату стають дедалі популярнішими.
Які кросовери популярні на території України

Audi Q5

Євген Гудущан
1 квітня, 13:20
Український авторинок продовжує зміщуватися у бік SUV навіть у сегменті вживаних авто. За даними Укравтопром, з початку року автопарк Україна поповнився 31,8 тисячами легковиків, ввезених з-за кордону.

Більше половини з них становлять кросовери. SUV домінують навіть серед «вживаних». Частка кросоверів у цьому сегменті досягла 53%. Середній вік таких автомобілів становить близько 8 років, що свідчить про стабільний попит на відносно «свіжі» машини з Європи та США.

ТОП-10 найпопулярніших моделей

Найчастіше українці обирають перевірені моделі середнього та преміального сегментів:

  1. Audi Q5 — 1259 авто
  2. Volkswagen Tiguan — 1223 авто
  3. Nissan Rogue — 1092 авто
  4. Ford Escape — 675 авто
  5. Nissan Qashqai — 675 авто
  6. Mazda CX-5 — 588 авто
  7. Audi Q7 — 525 авто
  8. BMW X3 — 505 авто
  9. BMW X5 — 454 авто
  10. Hyundai Tucson — 407 авто

Що це означає

Структура рейтингу показує кілька тенденцій:

  • попит зміщується у бік більш дорогих і комфортних моделей
  • українці активно купують авто зі США, зокрема Rogue та Escape
  • преміум-сегмент залишається популярним навіть на вторинному ринку

Фактично ринок вживаних авто дедалі більше нагадує ринок нових за структурою попиту.

Чому саме кросовери

Причини стабільного попиту очевидні:

  • вищий кліренс для українських доріг
  • універсальність використання
  • більший комфорт у порівнянні з седанами

Ці фактори залишаються ключовими незалежно від того, чи йдеться про нові авто, чи про вживані.

Що викликає питання

Разом із популярністю зростають і ризики:

  • частина авто імпортується після ДТП
  • не завжди прозора історія обслуговування
  • можливі додаткові витрати на ремонт

У результаті низька ціна на старті часто компенсується витратами після покупки.

Висновок

Український ринок вживаних авто демонструє чітку тенденцію:

  • кросовери остаточно стали домінуючим сегментом
  • попит зберігається навіть на преміальні моделі
  • імпорт залишається основним джерелом поповнення автопарку

Водночас покупцям доводиться балансувати між ціною, станом автомобіля та потенційними витратами у майбутньому.

