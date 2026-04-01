Які вживані кросовери популярні на території України

Український авторинок продовжує зміщуватися у бік SUV навіть у сегменті вживаних авто. За даними Укравтопром, з початку року автопарк Україна поповнився 31,8 тисячами легковиків, ввезених з-за кордону.

Більше половини з них становлять кросовери. SUV домінують навіть серед «вживаних». Частка кросоверів у цьому сегменті досягла 53%. Середній вік таких автомобілів становить близько 8 років, що свідчить про стабільний попит на відносно «свіжі» машини з Європи та США.

ТОП-10 найпопулярніших моделей

Найчастіше українці обирають перевірені моделі середнього та преміального сегментів:

Audi Q5 — 1259 авто Volkswagen Tiguan — 1223 авто Nissan Rogue — 1092 авто Ford Escape — 675 авто Nissan Qashqai — 675 авто Mazda CX-5 — 588 авто Audi Q7 — 525 авто BMW X3 — 505 авто BMW X5 — 454 авто Hyundai Tucson — 407 авто

Що це означає

Структура рейтингу показує кілька тенденцій:

попит зміщується у бік більш дорогих і комфортних моделей

українці активно купують авто зі США, зокрема Rogue та Escape

преміум-сегмент залишається популярним навіть на вторинному ринку

Фактично ринок вживаних авто дедалі більше нагадує ринок нових за структурою попиту.

Чому саме кросовери

Причини стабільного попиту очевидні:

вищий кліренс для українських доріг

універсальність використання

більший комфорт у порівнянні з седанами

Ці фактори залишаються ключовими незалежно від того, чи йдеться про нові авто, чи про вживані.

Що викликає питання

Разом із популярністю зростають і ризики:

частина авто імпортується після ДТП

не завжди прозора історія обслуговування

можливі додаткові витрати на ремонт

У результаті низька ціна на старті часто компенсується витратами після покупки.

Висновок

Український ринок вживаних авто демонструє чітку тенденцію:

кросовери остаточно стали домінуючим сегментом

попит зберігається навіть на преміальні моделі

імпорт залишається основним джерелом поповнення автопарку

Водночас покупцям доводиться балансувати між ціною, станом автомобіля та потенційними витратами у майбутньому.