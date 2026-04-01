Які вживані кросовери популярні на території України

Український авторинок продовжує зміщуватися у бік SUV навіть у сегменті вживаних авто. За даними Укравтопром, з початку року автопарк Україна поповнився 31,8 тисячами легковиків, ввезених з-за кордону.
Більше половини з них становлять кросовери. SUV домінують навіть серед «вживаних». Частка кросоверів у цьому сегменті досягла 53%. Середній вік таких автомобілів становить близько 8 років, що свідчить про стабільний попит на відносно «свіжі» машини з Європи та США.
ТОП-10 найпопулярніших моделей
Найчастіше українці обирають перевірені моделі середнього та преміального сегментів:
- Audi Q5 — 1259 авто
- Volkswagen Tiguan — 1223 авто
- Nissan Rogue — 1092 авто
- Ford Escape — 675 авто
- Nissan Qashqai — 675 авто
- Mazda CX-5 — 588 авто
- Audi Q7 — 525 авто
- BMW X3 — 505 авто
- BMW X5 — 454 авто
- Hyundai Tucson — 407 авто
Що це означає
Структура рейтингу показує кілька тенденцій:
- попит зміщується у бік більш дорогих і комфортних моделей
- українці активно купують авто зі США, зокрема Rogue та Escape
- преміум-сегмент залишається популярним навіть на вторинному ринку
Фактично ринок вживаних авто дедалі більше нагадує ринок нових за структурою попиту.
Чому саме кросовери
Причини стабільного попиту очевидні:
- вищий кліренс для українських доріг
- універсальність використання
- більший комфорт у порівнянні з седанами
Ці фактори залишаються ключовими незалежно від того, чи йдеться про нові авто, чи про вживані.
Що викликає питання
Разом із популярністю зростають і ризики:
- частина авто імпортується після ДТП
- не завжди прозора історія обслуговування
- можливі додаткові витрати на ремонт
У результаті низька ціна на старті часто компенсується витратами після покупки.
Висновок
Український ринок вживаних авто демонструє чітку тенденцію:
- кросовери остаточно стали домінуючим сегментом
- попит зберігається навіть на преміальні моделі
- імпорт залишається основним джерелом поповнення автопарку
Водночас покупцям доводиться балансувати між ціною, станом автомобіля та потенційними витратами у майбутньому.