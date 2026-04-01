Какие подержанные кроссоверы популярны на территории Украины

Украинский авторынок продолжает смещаться в сторону SUV даже в сегменте подержанных авто. По данным Укравтопром, с начала года автопарк Украины пополнился 31,8 тысячами легковушек, ввезенных из-за рубежа.

Читайте также: Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем мира 2025 года

Более половины из них составляют кроссоверы. SUV доминируют даже среди "подержанных". Доля кроссоверов в этом сегменте достигла 53%. Средний возраст таких автомобилей составляет около 8 лет, что свидетельствует о стабильном спросе на относительно "свежие" машины из Европы и США.

ТОП-10 самых популярных моделей

Чаще всего украинцы выбирают проверенные модели среднего и премиального сегментов:

Audi Q5 - 1259 авто Volkswagen Tiguan - 1223 авто Nissan Rogue - 1092 авто Ford Escape - 675 авто Nissan Qashqai - 675 авто Mazda CX-5 - 588 авто Audi Q7 - 525 авто BMW X3 - 505 авто BMW X5 - 454 авто Hyundai Tucson - 407 авто

Что это значит

Структура рейтинга показывает несколько тенденций:

спрос смещается в сторону более дорогих и комфортных моделей

украинцы активно покупают авто из США, в частности Rogue и Escape

премиум-сегмент остается популярным даже на вторичном рынке

Фактически рынок подержанных авто все больше напоминает рынок новых по структуре спроса.

Почему именно кроссоверы

Причины стабильного спроса очевидны:

более высокий клиренс для украинских дорог

универсальность использования

больший комфорт по сравнению с седанами

Эти факторы остаются ключевыми независимо от того, идет ли речь о новых авто, или о подержанных.

Что вызывает вопросы

Вместе с популярностью растут и риски:

часть авто импортируется после ДТП

не всегда прозрачная история обслуживания

возможны дополнительные расходы на ремонт

В результате низкая цена на старте часто компенсируется затратами после покупки.

Вывод

Украинский рынок подержанных авто демонстрирует четкую тенденцию:

кроссоверы окончательно стали доминирующим сегментом

спрос сохраняется даже на премиальные модели

импорт остается основным источником пополнения автопарка

В то же время покупателям приходится балансировать между ценой, состоянием автомобиля и потенциальными затратами в будущем.