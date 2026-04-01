Какие подержанные кроссоверы популярны на территории Украины

Украинский авторынок продолжает смещаться в сторону SUV даже в сегменте подержанных авто. По данным Укравтопром, с начала года автопарк Украины пополнился 31,8 тысячами легковушек, ввезенных из-за рубежа.
Более половины из них составляют кроссоверы. SUV доминируют даже среди "подержанных". Доля кроссоверов в этом сегменте достигла 53%. Средний возраст таких автомобилей составляет около 8 лет, что свидетельствует о стабильном спросе на относительно "свежие" машины из Европы и США.
ТОП-10 самых популярных моделей
Чаще всего украинцы выбирают проверенные модели среднего и премиального сегментов:
- Audi Q5 - 1259 авто
- Volkswagen Tiguan - 1223 авто
- Nissan Rogue - 1092 авто
- Ford Escape - 675 авто
- Nissan Qashqai - 675 авто
- Mazda CX-5 - 588 авто
- Audi Q7 - 525 авто
- BMW X3 - 505 авто
- BMW X5 - 454 авто
- Hyundai Tucson - 407 авто
Что это значит
Структура рейтинга показывает несколько тенденций:
- спрос смещается в сторону более дорогих и комфортных моделей
- украинцы активно покупают авто из США, в частности Rogue и Escape
- премиум-сегмент остается популярным даже на вторичном рынке
Фактически рынок подержанных авто все больше напоминает рынок новых по структуре спроса.
Почему именно кроссоверы
Причины стабильного спроса очевидны:
- более высокий клиренс для украинских дорог
- универсальность использования
- больший комфорт по сравнению с седанами
Эти факторы остаются ключевыми независимо от того, идет ли речь о новых авто, или о подержанных.
Что вызывает вопросы
Вместе с популярностью растут и риски:
- часть авто импортируется после ДТП
- не всегда прозрачная история обслуживания
- возможны дополнительные расходы на ремонт
В результате низкая цена на старте часто компенсируется затратами после покупки.
Вывод
Украинский рынок подержанных авто демонстрирует четкую тенденцию:
- кроссоверы окончательно стали доминирующим сегментом
- спрос сохраняется даже на премиальные модели
- импорт остается основным источником пополнения автопарка
В то же время покупателям приходится балансировать между ценой, состоянием автомобиля и потенциальными затратами в будущем.