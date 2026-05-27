Названы самые популярные кроссоверы на рынке Украины

Украинский рынок новых автомобилей продолжает смещаться в сторону кроссоверов и SUV. По данным Укравтопром, с января по апрель 2026 года в Украине было реализовано 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, из которых 17,4 тыс. - это кроссоверы.

Таким образом, доля SUV на рынке достигла 81%.

Спрос на кроссоверы продолжает расти

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые кроссоверы вырос на 9%, а их доля на рынке увеличилась еще на 2 процентных пункта.

Популярность этого сегмента объясняется универсальностью автомобилей, высокой посадкой, просторным салоном и адаптированностью к украинским дорогам.

Какие двигатели выбирают украинцы

Наибольшая доля новых SUV оснащена бензиновыми двигателями - 37,5%.

Структура рынка выглядит так:

Бензиновые - 37,5%

Гибриды - 33,2%

Дизельные - 20,1%

Электромобили - 9%

Авто с ГБО - 0,2%

Особенно заметным остается стремительный рост популярности гибридных моделей, которые уже почти догнали бензиновые версии.

Самые популярные новые кроссоверы в Украине

Лидером рынка стал Renault Duster - за четыре месяца украинцы приобрели 1729 таких автомобилей.

В десятку самых популярных новых SUV также вошли:

Renault Duster - 1729 ед. Toyota RAV4 - 1516 ед. Hyundai Tucson - 847 ед. Toyota Land Cruiser Prado - 665 ед. Skoda Kodiaq - 573 ед. Mazda CX-5 - 558 ед. Volkswagen Touareg - 522 ед. Skoda Karoq - 410 ед. Nissan Qashqai - 408 ед. Suzuki SX4 - 378 ед.

Рынок все больше ориентируется на SUV

Аналитики отмечают, что сегмент кроссоверов фактически стал основой украинского рынка новых авто. Если еще несколько лет назад популярность SUV была преимущественно городским трендом, то сейчас именно этот тип кузова формирует большинство продаж во всех ценовых категориях - от бюджетных моделей до премиум-сегмента.