Названо найпопулярніші нові автомобілі в Україні у травні 2026 року

Як раніше повідомляв Укравтопром, протягом минулого місяця українці придбали близько 5,5 тисячі нових легкових автомобілів. Попри загальне зниження ринку порівняно з минулим роком, окремі моделі зберігають стабільний попит.

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Беззаперечним лідером травня став Renault Duster. За місяць було реалізовано 426 таких автомобілів, що дозволило моделі очолити рейтинг найпопулярніших новинок українського ринку.

Друге місце посів Hyundai Tucson із результатом 214 проданих автомобілів. Трійку лідерів замкнув Mazda CX-5, на користь якого зробили вибір 186 покупців.

До першої п'ятірки також увійшли Skoda Kodiaq та Toyota RAV4, які знайшли відповідно 182 та 170 нових власників.

Топ-10 найпопулярніших нових автомобілів в Україні у травні 2026 року:

Renault Duster — 426 авто; Hyundai Tucson — 214 авто; Mazda CX-5 — 186 авто; Skoda Kodiaq — 182 авто; Toyota RAV4 — 170 авто; Volkswagen Touareg — 153 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 130 авто; Toyota Yaris Cross — 127 авто; BMW 3 Series — 126 авто; Nissan X-Trail — 125 авто.

Характерною особливістю рейтингу є домінування кросоверів та SUV. Із десяти найпопулярніших моделей лише BMW 3 Series належить до класичних легкових автомобілів, тоді як решта учасників рейтингу представляють сегмент кросоверів та позашляховиків.

Також привертає увагу сильна присутність японських виробників. Одразу чотири моделі Toyota та Nissan увійшли до десятки бестселерів місяця, що підтверджує традиційно високий рівень довіри українських покупців до японських брендів.

Лідерство Renault Duster виглядає закономірним. Модель залишається одним із найдоступніших кросоверів на ринку та поєднує практичність, невисоку вартість експлуатації та адаптованість до українських дорожніх умов. Її часто купують силові відомства.