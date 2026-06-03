Названы самые популярные новые автомобили в Украине в мае 2026 года

Как ранее сообщал Укравтопром, в течение прошлого месяца украинцы приобрели около 5,5 тысяч новых легковых автомобилей. Несмотря на общее снижение рынка по сравнению с прошлым годом, отдельные модели сохраняют стабильный спрос.

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Безоговорочным лидером мая стал Renault Duster. За месяц было реализовано 426 таких автомобилей, что позволило модели возглавить рейтинг самых популярных новинок украинского рынка.

Второе место занял Hyundai Tucson с результатом 214 проданных автомобилей. Тройку лидеров замкнул Mazda CX-5, в пользу которого сделали выбор 186 покупателей.

В первую пятерку также вошли Skoda Kodiaq и Toyota RAV4, которые нашли соответственно 182 и 170 новых владельцев.

Топ-10 самых популярных новых автомобилей в Украине в мае 2026 года:

Renault Duster - 426 авто; Hyundai Tucson - 214 авто; Mazda CX-5 - 186 авто; Skoda Kodiaq - 182 авто; Toyota RAV4 - 170 авто; Volkswagen Touareg - 153 авто; Toyota Land Cruiser Prado - 130 авто; Toyota Yaris Cross - 127 авто; BMW 3 Series - 126 авто; Nissan X-Trail - 125 авто.

Характерной особенностью рейтинга является доминирование кроссоверов и SUV. Из десяти самых популярных моделей только BMW 3 Series относится к классическим легковым автомобилям, тогда как остальные участники рейтинга представляют сегмент кроссоверов и внедорожников.

Также привлекает внимание сильное присутствие японских производителей. Сразу четыре модели Toyota и Nissan вошли в десятку бестселлеров месяца, что подтверждает традиционно высокий уровень доверия украинских покупателей к японским брендам.

Лидерство Renault Duster выглядит закономерным. Модель остается одним из самых доступных кроссоверов на рынке и сочетает практичность, невысокую стоимость эксплуатации и адаптированность к украинским дорожным условиям. Ее часто покупают силовые ведомства.