Названо найпопулярніші в лютому вживані авто зі США

У лютому 2026 року українці придбали 2,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно з лютим 2025 року попит на такі автомобілі зменшився на 16 відсотків.

Які двигуни переважають

Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів зі США займають бензинові моделі. Їхня частка становить 60 відсотків від загальної кількості.

Розподіл за типами силових установок виглядає так:

бензинові автомобілі — 60 відсотків електромобілі — 16 відсотків гібридні автомобілі — 14 відсотків дизельні автомобілі — 6 відсотків автомобілі з газобалонним обладнанням — 4 відсотки

Середній вік автомобілів

Середній вік уживаних автомобілів, які були ввезені зі США та зареєстровані в Україні у лютому, становив приблизно 7 років.

Найпопулярніші моделі

До п’ятірки найпопулярніших уживаних автомобілів, виготовлених у США, потрапили:

Ford Escape — 326 автомобілів BMW X3 — 234 автомобілі BMW X5 — 203 автомобілі Nissan Rogue — 193 автомобілі Jeep Cherokee — 162 автомобілі

Більшість популярних моделей у цьому рейтингу належать до сегмента кросоверів, що свідчить про стабільний попит українців на практичні та універсальні автомобілі з підвищеним кліренсом.