Названы самые популярные в феврале подержанные авто из США

В феврале 2026 года украинцы приобрели 2,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с февралем 2025 года спрос на такие автомобили уменьшился на 16 процентов.

Какие двигатели преобладают

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей из США занимают бензиновые модели. Их доля составляет 60 процентов от общего количества.

Распределение по типам силовых установок выглядит так:

бензиновые автомобили - 60 процентов электромобили - 16 процентов гибридные автомобили - 14 процентов дизельные автомобили - 6 процентов автомобили с газобаллонным оборудованием - 4 процента

Средний возраст автомобилей

Средний возраст подержанных автомобилей, которые были ввезены из США и зарегистрированы в Украине в феврале, составлял примерно 7 лет.

Самые популярные модели

В пятерку самых популярных подержанных автомобилей, изготовленных в США, попали:

Ford Escape - 326 автомобилей BMW X3 - 234 автомобиля BMW X5 - 203 автомобиля Nissan Rogue - 193 автомобиля Jeep Cherokee - 162 автомобиля

Большинство популярных моделей в этом рейтинге относятся к сегменту кроссоверов, что свидетельствует о стабильном спросе украинцев на практичные и универсальные автомобили с повышенным клиренсом.