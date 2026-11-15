"Не бита, не фарбована" після серйозної аварії: як приховують минуле вживаних автомобілів

Одні махінації потребують участі організованих угруповань, інші працюють завдяки поспіху та довірливості. При цьому охайний кузов не гарантує справності автомобіля, а підтвердження переказу на чужому телефоні – отримання грошей, зазначають в carVertical.

Пошкоджені автомобілі продають як безаварійні

Одна зі схем починається з купівлі дешевих пошкоджених автомобілів у США. Їх перевозять до України, ремонтують та реєструють.

За косметичним відновленням можуть залишатися порушена геометрія кузова, несправні подушки безпеки та незамінені натяжники пасків. Продавці також можуть приховувати дефекти перефарбованих деталей, вимикати попереджувальні індикатори або не калібрувати датчики систем допомоги водієві ADAS.

Як приклад масштабів такого бізнесу carVertical наводить розслідування "Nimmersatt". У квітні 2025 року близько тисячі працівників поліції, податкових і митних органів провели 200 обшуків у десяти країнах. Один із підрозділів угруповання в Литві продав щонайменше 16 500 ввезених зі США автомобілів загальною вартістю 144 мільйони євро.

Покупець такої машини ризикує виявити приховані несправності вже після придбання. Проте фінансові втрати – лише частина проблеми: пошкоджений кузов або непрацездатні системи безпеки можуть не забезпечити передбаченого виробником захисту під час наступного зіткнення.

Машині присвоюють VIN-код іншого автомобіля

Під час клонування автомобілю присвоюють ідентифікаційний номер іншої машини тієї самої моделі. Маркування на кузові змінюють, а наліпки замінюють.

У результаті в різних країнах можуть існувати два автомобілі з однаковим VIN-кодом. Записи про техогляди, страхування, пошкодження та зміну власників змішуються, ускладнюючи перевірку походження.

За словами фахівця carVertical із досліджень авторинку Рамунаса Плєткуса, можливості для таких махінацій створює недостатній обмін даними між країнами. Якщо справжнє походження автомобіля з'ясується після угоди, покупець ризикує залишитися без машини та витрачених коштів.

Однією з підозрілих ознак можуть бути повторювані різкі коливання пробігу в історії транспортного засобу. Такі записи потенційно стосуються двох різних автомобілів, які проходять перевірки в різних країнах.

Скручений пробіг допомагає підняти ціну

За результатами дослідження carVertical за 2026 рік, маніпуляції з одометром завищують вартість автомобілів в Україні в середньому на 10,7%.

Наприклад, автомобіль зі скрученим пробігом можуть виставити за 20 тисяч євро, хоча його реальна вартість становитиме близько 18 100 євро. Що дорожча машина, то більшою може бути сума переплати.

Неправдиві показники одометра також заважають вчасно обслуговувати автомобіль. Новий власник може не знати, що важливі регламентні роботи вже прострочені. Зокрема, несвоєчасна заміна ременя або ланцюга ГРМ здатна обернутися складним і дорогим ремонтом.

Продавцю показують фальшиве підтвердження оплати

У цій схемі покупець демонструє на телефоні підтвердження банківського переказу, отримує автомобіль та їде. Однак гроші на рахунок продавця не надходять.

За описом carVertical, переказ можуть скасувати, а саме підтвердження – створити у фальшивому застосунку, який імітує банківський.

Компанія радить передавати автомобіль і документи лише після перевірки фактичного зарахування коштів на власний рахунок. Знімок екрана, повідомлення або відкрите на чужому телефоні вікно застосунку цього не підтверджують.

Покупця кваплять і відмовляють від перевірки

"Є ще кілька охочих", "вирішуйте зараз", "машина ідеальна, огляд не потрібен" — такими аргументами недобросовісні продавці можуть підштовхувати до швидкої угоди.

Тиск і спроби відмовити від перевірки пробігу та стану автомобіля мають насторожити. За ними можуть стояти дефекти, які власник намагається приховати до завершення продажу.

"Якщо продавець відмовляється дозволити будь-який огляд, краще пошукати інший автомобіль", — наголошує Рамунас Плєткус.

Перед придбанням уживаної машини carVertical рекомендує перевірити її історію, провести ретельний тест-драйв і звернутися до надійного автосервісу для діагностики.