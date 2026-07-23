Авто за 20 тисяч насправді коштує 18 тисяч: скручений пробіг обманює покупця

За результатами дослідження компанії carVertical, фальсифікація пробігу завищує вартість уживаного автомобіля в Україні в середньому на 10,7%. Дослідники проаналізували звіти про історію машин 2005 – 2025 років випуску, придбані користувачами сервісу з квітня 2025-го до березня 2026 року.

Автомобіль за 20 тисяч євро може коштувати лише 18 тисяч

Різниця у 10,7% на перший погляд не здається критичною. Але в абсолютних цифрах вона швидко перетворюється на тисячі євро.

Наприклад, автомобіль зі скрученим пробігом, який продають за 20 тисяч євро, відповідно до розрахунків дослідження може мати справедливу ринкову вартість близько 18 тисяч євро. Покупець фактично переплачує приблизно дві тисячі лише через неправдиві показники одометра.

Що дорожча машина, то більшою стає потенційна втрата. Особливо це стосується відносно нових преміальних автомобілів, де навіть невелика різниця у заявленому пробігу істотно впливає на ціну.

Як скручений пробіг підвищує ціну

Пробіг є одним із головних параметрів, за якими покупці оцінюють залишковий ресурс автомобіля. Дві однакові машини одного року випуску можуть коштувати по-різному, якщо одна проїхала 80 тисяч кілометрів, а друга – 180 тисяч.

Недобросовісний продавець зменшує показники одометра, щоб автомобіль виглядав менш зношеним. Після цього він може встановити вищу ціну та переконувати покупця, що дорогі вузли ще не потребують заміни.

Насправді трансмісія, двигун, турбіна, паливна система, підвіска та інші компоненти продовжують мати реальний рівень зношення. Цифри на панелі приладів цього не змінюють.

Перевірити авто на ДТП чи справжність пробігу можна на сервісі carVertical.

У середньому скручують 66 тисяч кілометрів

Серед усіх автомобілів, перевірених у межах дослідження, 8,2% мали ознаки втручання в показники одометра. Середній обсяг скручування становив близько 66 тисяч кілометрів, але були випадки, що скручували і 120 тисяч.

Це не косметична різниця. Для багатьох машин саме на такому відрізку припадають дорогі регламентні роботи. Може йтися про заміну ременя або ланцюга ГРМ, обслуговування автоматичної коробки, паливної апаратури, фільтра твердих частинок чи елементів підвіски.

Якщо реальний пробіг прихований, новий власник не знає, коли ці роботи проводили востаннє. Він може продовжити експлуатацію машини, помилково вважаючи, що до великого технічного обслуговування залишаються десятки тисяч кілометрів.

Найбільше переплачують у Німеччині

Вплив скрученого пробігу на ціну суттєво відрізняється залежно від країни.

За даними дослідження, найвищий показник зафіксували у Німеччині. Машина з фальсифікованим пробігом там може бути дорожчою на 49,3% порівняно з її реальною ринковою вартістю.

Водночас ознаки скручування виявили лише у 1,7% перевірених у Німеччині автомобілів, а середній обсяг коригування становив 34 400 кілометрів.

Таку різницю можна пояснити структурою місцевого ринку. У Німеччині ціна автомобіля сильніше залежить від підтвердженого пробігу, сервісної історії та залишкової вартості. Тому навіть порівняно невелике “омолодження” може дати продавцеві суттєву фінансову вигоду.

В Україні шахрайство поширеніше, але вплив на ціну менший

Україна опинилася серед країн, де фальсифікація пробігу відносно слабше змінює ринкову вартість автомобіля. Менший показник у дослідженні мала Сербія – 9,3%.

Проте це не означає, що український ринок безпечніший. Актуальний індекс прозорості carVertical відносить Україну до найризикованіших ринків уживаних автомобілів Європи. За даними компанії, ознаки маніпуляцій із пробігом мають близько 9,5% перевірених в Україні машин.

Висока частка імпортованих автомобілів додатково ускладнює перевірку. Машина може змінити кілька країн, власників і страхових компаній, перш ніж потрапити до українського покупця.

Чому історію імпортного авто складно відновити

Головна проблема полягає в розрізненості даних. Записи про технічні огляди, ремонти, страхові випадки та пробіг можуть зберігатися у різних приватних і державних системах.

Між країнами досі немає повного автоматичного обміну всією історією транспортних засобів. Тому після експорту частина інформації може бути недоступною для нового власника.

У такій ситуації продавцеві простіше змінити показники одометра та розраховувати, що покупець не знайде старі записи. Особливо ризикованими є автомобілі, які до України пройшли через кількох посередників.

Низький пробіг не завжди означає хороший стан

Показники одометра не варто оцінювати окремо від загального стану автомобіля.

Машина з невеликим пробігом могла роками стояти без належного обслуговування, експлуатуватися лише на коротких міських маршрутах або мати серйозні пошкодження після ДТП. Водночас автомобіль із великим, але підтвердженим трасовим пробігом іноді перебуває у кращому технічному стані.

Насторожити повинна невідповідність між цифрами на одометрі та станом салону. Сильно затерте кермо, просіле водійське сидіння, зношені педалі й кнопки можуть свідчити про значно інтенсивнішу експлуатацію.

Однак візуальний огляд не дає гарантії. Деталі салону можна замінити, а сучасний електронний одометр коригують без механічних слідів.

Покупець ризикує не лише грошима

Основна втрата виникає не в момент купівлі. Справжні витрати можуть початися пізніше, коли машина потребуватиме ремонту раніше, ніж очікував власник.

Через неправдивий пробіг складніше правильно планувати технічне обслуговування. Покупець може пропустити критичний регламент або вважати, що дорогий вузол має ще значний ресурс.

Це створює ризик раптової поломки, а в окремих випадках — проблем із безпекою. Зношені гальма, підвіска чи рульове керування не стають новішими після зміни цифр на панелі приладів.

Як зменшити ризик переплати

Перед купівлею варто зіставити інформацію з кількох джерел: історію реєстрацій, дані про технічне обслуговування, страхові записи та результати професійної діагностики.

Особливу увагу слід приділяти датам і зафіксованому пробігу. Якщо в старішому записі вказано більше кілометрів, ніж показує автомобіль зараз, втручання в одометр фактично підтверджене.

Перевірка історії не замінює огляду на СТО. Майстер може оцінити стан двигуна, трансмісії, ходової частини та електронних блоків. У деяких моделях пробіг записується не лише в панелі приладів, а й в інших блоках керування. Також важлива, чи було авто в ДТП і наскільки якісно виправили його.

Покупцеві також варто порівняти ціну з аналогічними пропозиціями. Підозріло малий пробіг у поєднанні з привабливою вартістю часто використовується як приманка.

Скручений пробіг залишається системною проблемою

Дослідження охопило 18 європейських країн і показало, що масштаби втрат дуже різняться. Проте проблема залишається спільною для всього континенту.

Поки державні реєстри не обмінюються повною інформацією про автомобілі, шахраї можуть користуватися прогалинами між національними базами. Найбільше від цього потерпають країни, які масово імпортують уживані машини.

Для українського покупця скручений пробіг означає в середньому понад 10% переплати. Але навіть ця сума може виявитися лише початком витрат, якщо разом із неправдивими показниками одометра продавець приховав реальний рівень зношення автомобіля.