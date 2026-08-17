Не лише розбирати завали: Німеччина передала Дніпропетровщині техніку для будівництва

У черговій партії допомоги Дніпропетровщині від німецького Федерального агентства технічної допомоги (THW) – два автобетонозмішувачі, бетонопомпа та телескопічний навантажувач. Вартість техніки перевищує 800 тисяч євро. Її передали комунальним підприємствам Кам’янського, Кривого Рогу та Широківської громади.

На минулому тижні бетономіксер також був включений у транспортний транш допомоги для Запорізьких комунгоспів. Про це редакція Авто24 згадала, оскільки бетономіксери й бетонопомпи належать до сегмента машин будівельного профілю.

Автобетонозмішувач: 10 кубометрів бетону за рейс

Два бетонозмішувачі Euromix змонтовані на важких вантажних шасі MAN TGS 41.400 із колісною формулою 8×4. Це машини саме для інтенсивної роботи на великих будівельних майданчиках.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Їхня головна перевага – 10-кубовий барабан, що дозволяє за один рейс доставляти значний обсяг готової бетонної суміші. Дизельний двигун MAN потужністю 400 к.с. забезпечує необхідну тягу навіть при повному завантаженні, а посилене чотиривісне шасі розраховане на роботу з великими навантаженнями.

Повна маса машини може сягати близько 42 тонн, вантажність – до 28 тонн. Барабан виготовлений із високоміцної сталі, має систему подачі води та гідравлічний привід. Для міських комунальних служб така машина – фактично мобільна ланка бетонного виробництва: від транспортування суміші до її подачі безпосередньо на об’єкті.

Надійшла техніка з нульовим пробігом, щойно від виробника. Фото: Дніпропетровська ОВА

Бетонопомпа: подати бетон на висоту майже 38 метрів

Ще одна машина – Euromix MTP SWAN TSP 38-5 160RZ на шасі MAN TGS 6×4. Її завдання вже не транспортувати бетон, а подавати його туди, де звичайний міксер не дістане.

Продуктивність помпи – до 160 м³ бетону на годину, максимальний тиск – 85 барів. Стріла дозволяє подавати суміш вертикально на висоту до 37,5 метра або горизонтально на відстань до 32,7 метра. Конструкція виконана із високоміцної сталі Strenx, а гідравліка – на компонентах Rexroth. Керувати установкою можна дистанційно.

Для нового будівництва, відновлення пошкоджених будівель, заливки фундаментів, перекриттів та інших монолітних конструкцій це значно розширює можливості комунальних підприємств.

Універсальний навантажувач

Телескопічний Magni THA 4.5.10 – найбільш універсальна машина в партії. Повнопривідна техніка з двигуном потужністю 170 к.с. може підіймати вантажі масою до 4,5 тонни на висоту до 9,6 метра.

Її можна використовувати для переміщення будматеріалів, роботи з конструкціями та завантаження на будмайданчиках. Водночас машина придатна і для розбору завалів та ліквідації наслідків обстрілів.

Таким чином, нова партія німецької допомоги – це вже не лише техніка для аварійно-рятувальних робіт, а набір машин, здатних безпосередньо працювати на відновленні та новому будівництві.