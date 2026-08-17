Укр
Ру

Не только разбирать завалы: Германия передала Днепропетровщине технику для строительства

Едва ли не впервые за годы полномасштабной войны транспортные транши европейских правительственных институций начали наполняться не столько техникой для ликвидации разрушений, сколько машинами непосредственно для строительства. А это уже намек на мирный процесс строительства.
Общества Днепропетровщины получили технику не для ликвидации предприятий, а для строительства

ФОТО: Днепропетровская ОВА|

Ключи от одного из двух бетономиксеров Euromix на шасси MAN TGS 41.400 получила Каменская громада

Валентин Ожго
logo17 августа, 09:09
logo0
logo0 мин

В очередной партии помощи Днепропетровщине от немецкого Федерального агентства технической помощи (THW) – два автобетоносмесителя, бетононасос и телескопический погрузчик. Стоимость техники превышает 800 тысяч евро. Ее передали коммунальным предприятиям Каменского, Кривого Рога и Широковской громады.

На прошлой неделе бетономиксер также был включен в транспортный транш помощи для Запорожских коммунхозов. Об этом редакция Авто24 упомянула, поскольку бетономиксеры и бетононасосы относятся к сегменту машин строительного профиля.

Автобетоносмеситель: 10 кубометров бетона за рейс

Два бетономешалки Euromix смонтированы на тяжелых грузовых шасси MAN TGS 41.400 с колесной формулой 8×4. Это машины для интенсивной работы на больших строительных площадках.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Их главное преимущество – 10-кубовый барабан, позволяющий за один рейс доставлять значительный объем готовой бетонной смеси. Дизельный двигатель MAN мощностью 400 л.с. обеспечивает необходимую тягу даже при полной загрузке, а усиленное четырехосное шасси рассчитано на работу с большими нагрузками.

Полная масса машины может достигать около 42 тонн, грузоподъемность – до 28 тонн. Барабан изготовлен из высокопрочной стали, имеет подачу воды и гидравлический привод. Для городских коммунальных служб такая машина – фактически мобильное звено бетонного производства: от транспортировки смеси до ее подачи непосредственно на объекте.

Поступила техника с нулевым пробегом, только-только от производителя. Фото: Днепропетровская ОВА

Бетононасос: подать бетон на высоту почти 38 метров

Еще одна машина – Euromix MTP SWAN TSP 38-5 160RZ на шасси MAN TGS 6х4. Ее задача уже не транспортировать бетон, а подавать его туда, где обычный миксер не в состоянии.

Производительность помпы – до 160 м³ бетона в час, максимальное давление – 85 баров. Стрела позволяет подавать смесь вертикально на высоту до 37,5 метров или горизонтально на расстояние до 32,7 метра. Конструкция выполнена из высокопрочной стали Strenx, а гидравлика – на компонентах Rexroth. Управлять установкой можно дистанционно.

Для нового строительства, восстановления поврежденных построек, заливки фундаментов, перекрытий и других монолитных конструкций это значительно расширяет возможности коммунальных предприятий.

Универсальный погрузчик

Телескопический Magni THA 4.5.10 – наиболее универсальная машина в партии. Полноприводная техника с двигателем мощностью 170 л. может поднимать грузы массой до 4,5 тонн на высоту до 9,6 метра.

Ее можно использовать для перемещения стройматериалов, работы с конструкциями и загрузки на стройплощадках. В то же время, машина пригодна и для разбора завалов и ликвидации последствий обстрелов.

Таким образом, новая партия немецкой помощи – это уже не только техника для аварийно-спасательных работ, но и набор машин, способных непосредственно работать на восстановлении и новом строительстве.

#Новости #Фото #Спецтехника #MAN #Автособытие