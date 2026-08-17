Не только разбирать завалы: Германия передала Днепропетровщине технику для строительства

В очередной партии помощи Днепропетровщине от немецкого Федерального агентства технической помощи (THW) – два автобетоносмесителя, бетононасос и телескопический погрузчик. Стоимость техники превышает 800 тысяч евро. Ее передали коммунальным предприятиям Каменского, Кривого Рога и Широковской громады.

На прошлой неделе бетономиксер также был включен в транспортный транш помощи для Запорожских коммунхозов. Об этом редакция Авто24 упомянула, поскольку бетономиксеры и бетононасосы относятся к сегменту машин строительного профиля.

Автобетоносмеситель: 10 кубометров бетона за рейс

Два бетономешалки Euromix смонтированы на тяжелых грузовых шасси MAN TGS 41.400 с колесной формулой 8×4. Это машины для интенсивной работы на больших строительных площадках.

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Их главное преимущество – 10-кубовый барабан, позволяющий за один рейс доставлять значительный объем готовой бетонной смеси. Дизельный двигатель MAN мощностью 400 л.с. обеспечивает необходимую тягу даже при полной загрузке, а усиленное четырехосное шасси рассчитано на работу с большими нагрузками.

Полная масса машины может достигать около 42 тонн, грузоподъемность – до 28 тонн. Барабан изготовлен из высокопрочной стали, имеет подачу воды и гидравлический привод. Для городских коммунальных служб такая машина – фактически мобильное звено бетонного производства: от транспортировки смеси до ее подачи непосредственно на объекте.

Поступила техника с нулевым пробегом, только-только от производителя. Фото: Днепропетровская ОВА

Бетононасос: подать бетон на высоту почти 38 метров

Еще одна машина – Euromix MTP SWAN TSP 38-5 160RZ на шасси MAN TGS 6х4. Ее задача уже не транспортировать бетон, а подавать его туда, где обычный миксер не в состоянии.

Производительность помпы – до 160 м³ бетона в час, максимальное давление – 85 баров. Стрела позволяет подавать смесь вертикально на высоту до 37,5 метров или горизонтально на расстояние до 32,7 метра. Конструкция выполнена из высокопрочной стали Strenx, а гидравлика – на компонентах Rexroth. Управлять установкой можно дистанционно.

Для нового строительства, восстановления поврежденных построек, заливки фундаментов, перекрытий и других монолитных конструкций это значительно расширяет возможности коммунальных предприятий.

Универсальный погрузчик

Телескопический Magni THA 4.5.10 – наиболее универсальная машина в партии. Полноприводная техника с двигателем мощностью 170 л. может поднимать грузы массой до 4,5 тонн на высоту до 9,6 метра.

Ее можно использовать для перемещения стройматериалов, работы с конструкциями и загрузки на стройплощадках. В то же время, машина пригодна и для разбора завалов и ликвидации последствий обстрелов.

Таким образом, новая партия немецкой помощи – это уже не только техника для аварийно-спасательных работ, но и набор машин, способных непосредственно работать на восстановлении и новом строительстве.