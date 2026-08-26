Nissan оновив Note та Note Aura: як змінилася модель

Як пише Carscoops, Note Aura Nismo Black Limited стала новим флагманом сімейства Note. Автомобіль зберіг аеродинамічний обвіс стандартного Nismo, зокрема передній спліттер, бічні пороги, задній спойлер та дифузор. Водночас характерні для Nismo червоні акценти замінили на глянцево-чорні елементи.

Спеціальна версія також отримала спортивні наклейки на капоті, особливі емблеми на решітці радіатора та панелі приладів. До переліку оснащення входять аудіосистема Bose Personal Plus, навігація NissanConnect та комплекс систем допомоги водієві ProPilot. Однак Nissan Note Aura Nismo Black Limited не отримав збільшення потужності. Автомобіль зберіг стандартну гібридну силову установку e-Power та шасі, налаштоване підрозділом Nismo.

Note та Note Aura також отримали Black Edition

Звичайні Nissan Note та Note Aura після рестайлінгу 2024 року отримали лише незначні оновлення модельного року. Для обох моделей підготували спеціальні версії Black Edition. Вони відрізняються чорними елементами решітки радіатора, емблемами та корпусами дзеркал, а також відповідними легкосплавними дисками й темним оформленням салону.

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Nissan Note Black Edition доступний із новим двоколірним забарвленням Pure White Pearl та Midnight Black. До оснащення також входять інтелектуальний монітор кругового огляду та цифрове дзеркало заднього виду. Note Aura Black Edition додатково отримав аудіосистему Bose Plus, підключену навігацію та систему ProPilot.

Nissan Note зберіг гібридну систему e-Power

Nissan Note та Note Aura використовують гібридну систему e-Power із 1,2-літровим трициліндровим бензиновим двигуном. Він працює як генератор, тоді як рух автомобіля забезпечують електродвигуни.

У передньопривідних версіях Note електромотор розвиває 114 к.с., а Note Aura – 134 "коней". Повнопривідні модифікації додатково отримують задній електродвигун потужністю 67 кінських сил, тоді як бензиновий двигун-генератор у всіх версіях розвиває потужність у 81 "конячку".

Хоча потужність Note Aura Nismo не збільшили, модель отримала низку налаштувань для більш спортивної поведінки. Режим Nismo змінює реакцію акселератора, посилює рекуперативне гальмування та змінює налаштування системи e-Power. Крім того, автомобіль має спортивну підвіску, ківшеподібні сидіння Recaro та шини Michelin Pilot Sport 5.

Nissan готує ще потужніший Note Nismo?

На Токійському автосалоні 2026 року Nissan показав концепт Note Aura Nismo RS, який може натякати на майбутню високопродуктивну версію моделі. Концепт отримав розширений кузов, зменшений дорожній просвіт та потужнішу повнопривідну гібридну установку, запозичену в X-Trail Nismo. Її сумарна потужність становить 211 кінських сил. Втім, Nissan поки не підтвердив запуск серійного Note Aura Nismo RS.

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