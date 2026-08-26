Nissan обновил Note и Note Aura: как изменилась модель

Как пишет Carscoops, Note Aura Nismo Black Limited стала новым флагманом семейства Note. Автомобиль сохранил аэродинамический обвес стандартного Nismo, в том числе передний сплиттер, боковые пороги, задний спойлер и диффузор. В то же время характерные для Nismo красные акценты заменили глянцево-черными элементами.

Специальная версия также получила спортивные наклейки на капоте, особые эмблемы на радиаторной решетке и приборной панели. В перечень оснащения входят аудиосистема Bose Personal Plus, навигация NissanConnect и комплекс систем помощи водителю ProPilot. Однако Nissan Note Aura Nismo Black Limited не получил увеличения мощности. Автомобиль сохранил стандартную гибридную силовую установку e-Power и шасси, настроенное подразделением Nismo.

Note и Note Aura также получили Black Edition

Обычные Nissan Note и Note Aura после рестайлинга 2024 получили лишь незначительные обновления модельного года. Для обеих моделей подготовили специальные версии Black Edition. Они отличаются черными элементами радиаторной решетки, эмблемами и корпусами зеркал, а также соответствующими легкосплавными дисками и темным оформлением салона.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Nissan Note Black Edition доступен с новой двухцветной окраской Pure White Pearl и Midnight Black. В оснащении также входят интеллектуальный монитор кругового обзора и цифровое зеркало заднего вида. Note Aura Black Edition дополнительно получил аудиосистему Bose Plus, подключенную навигацию и систему ProPilot.

Nissan Note сохранил гибридную систему e-Power

Nissan Note и Note Aura используют гибридную систему e-Power с 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем. Он работает как генератор, в то время как движение автомобиля обеспечивают электродвигатели.

В переднеприводных версиях Note электромотор развивает 114 л.с., а Note Aura– 134 "лошадей". Полноприводные модификации дополнительно получают задний электродвигатель мощностью 67 лошадиных сил, тогда как бензиновый двигатель-генератор во всех версиях развивает мощность в 81 "лошадку".

Хотя мощность Note Aura Nismo не увеличила, модель получила ряд настроек для более спортивного поведения. Режим Nismo изменяет реакцию акселератора, усиливает рекуперативное торможение и изменяет настройку системы e-Power. Кроме того, автомобиль имеет спортивную подвеску, ковшеобразные сиденья Recaro и шины Michelin Pilot Sport 5.

Nissan готовит еще более мощный Note Nismo?

На Токийском автосалоне 2026 года Nissan показал концепт Note Aura Nismo RS, который может намекать на будущую высокопроизводительную версию модели. Концепт получил расширенный кузов, уменьшен дорожный просвет и более мощную полноприводную гибридную установку, заимствованную у X-Trail Нисмо. Ее суммарная мощность составляет 211 лошадиных сил. Впрочем, Nissan пока не подтвердил запуск серийного Note Aura Nismo RS.

Цены Nissan Note в Японии.