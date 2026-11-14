Нова Dacia Spring офіційно представлена: як змінився найдешевший електрокар бренду

Як повідомляє офіційний пресцентр Dacia, новинка побудована на абсолютно новій архітектурі RG-EV від материнської групи Renault. Інженерам вдалося скоротити цикл розробки до менш ніж двох років, що дозволило суттєво знизити витрати на проєктування та зберегти фірмову доступність моделі.

Візуально електрокар став значно дорослішим та ширшим на цілих 18 сантиметрів. Дизайнери позбулися зайвих деталей, зробивши ставку на строгу геометрію, а фірмовим штрихом стали чорні декоративні смуги, що об'єднують оптику спереду та ззаду.

Техніка та реальний запас ходу

Під капотом прописався електромотор потужністю 60 кВт (80 к.с.), який видає 175 Нм крутного моменту. Цього цілком достатньо для впевненого руху в потоці: першу сотню машина розмінює за 12,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 130 км/год.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Живить двигун літій-залізо-фосфатна батарея з корисною ємністю 27,5 кВт-год. За підрахунками виробника, середньостатистичний власник проїжджає близько 34 кілометрів на день, тому заряджати авто доведеться лише раз на тиждень.

Базова версія комплектується бортовим пристроєм на 6,6 кВт, який наповнює акумулятор від звичайної розетки за 9 годин. Якщо ж докупити опціональний пакет швидкої зарядки постійним струмом на 50 кВт, то поповнити енергію з 15% до 80% можна всього за 28 хвилин.

Цифровий салон та комфорт

Інтер'єр також пережив революцію, отримавши горизонтальну архітектуру передньої панелі, яка візуально розширює простір. Водія зустрічає 7-дюймова цифрова панель приладів, а по центру розташований 10,1-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Media Nav Live.

Остання підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Крім того, власники отримують 8 років безкоштовної навігації з даними про затори в реальному часі та можливість дистанційно керувати кліматом через додаток.

Для зручності в тісних дворах радіус розвороту складає скромні 4,95 метра. Вже в базі електрокар має задні парктроніки, а топові комплектації можуть похизуватися камерою заднього виду та системою безключового доступу.

Нова стратегія альянсу

Нагадаємо, раніше ми писали, що керівництво Renault вирішило радикально змінити підхід до створення спільних моделей. Генеральний директор групи Франсуа Провост наголосив, що епоха банального переклеювання шильдиків завершилася, і тепер кожна машина повинна мати унікальний дизайн.

"Я ніколи не буду укладати партнерства без достатньої диференціації", – підкреслив очільник компанії. Саме нова Dacia Spring та споріднений з нею Renault Twingo стали першими прикладами такого підходу: маючи спільну технічну базу, візуально це абсолютно різні автомобілі.