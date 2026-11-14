Новая Dacia Spring официально представлена: как изменился самый дешевый электрокар бренда

Как сообщает официальный прессцентр Dacia, Новинка построена на совершенно новой архитектуре RG-EV от материнской группы Renault. Инженерам удалось сократить цикл разработки до менее двух лет, что позволило существенно снизить затраты на проектирование и сохранить фирменную доступность модели.

Зрительно электрокар стал значительно взрослее и шире на целых 18 сантиметров. Дизайнеры избавились от лишних деталей, сделав ставку на строгую геометрию, а фирменным штрихом стали черные декоративные полосы, объединяющие оптику спереди и сзади.

Техника и реальный запас хода

Под капотом прописался электромотор мощностью 60 кВт (80 л.с.), выдающий 175 Нм крутящего момента. Этого вполне достаточно для уверенного движения в потоке: первую сотню машина разменивает за 12,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч.

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Питает двигатель литий-железо-фосфатная батарея с полезной емкостью 27,5 кВт-ч. По подсчетам производителя среднестатистический владелец проезжает около 34 километров в день, поэтому заряжать авто придется только раз в неделю.

Базовая версия комплектуется бортовым устройством на 6,6 кВт, которое наполняет аккумулятор от обычной розетки за 9 часов. Если докупить опциональный пакет быстрой зарядки постоянным током на 50 кВт, то пополнить энергию с 15% до 80% можно всего за 28 минут.

Цифровой салон и комфорт

Интерьер также пережил революцию, получив горизонтальную архитектуру передней панели, визуально расширяющую пространство. Водителя встречает 7-дюймовая цифровая приборная панель, а по центру расположен 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Media Nav Live.

Последняя поддерживает беспроводное подключение смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, владельцы получают 8 лет бесплатной навигации с данными о пробках в реальном времени и возможностью дистанционно управлять климатом через приложение.

Для удобства в тесных дворах радиус разворота составляет скромные 4,95 метра. Уже в базе у электрокара задние парктроники, а топовые комплектации могут похвастаться камерой заднего вида и системой бесключевого доступа.

Новая стратегия альянса

Напомним, ранее мы писали, что руководство Renault решило радикально изменить подход к созданию общих моделей. Генеральный директор группы Франсуа Провост подчеркнул, что эпоха банальной переклейки шильдиков завершилась, и теперь каждая машина должна иметь уникальный дизайн.

"Я никогда не буду заключать партнерства без достаточной дифференциации", – подчеркнул глава компании. Именно новая Dacia Spring и родственный ей Renault Twingo стали первыми примерами такого подхода: имея общую техническую базу, визуально это совершенно разные автомобили.